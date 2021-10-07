Бийск: Я жду трамвая: в Бийске пассажиры жалуются на небезопасные платформы

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О комфорте высадки и посадки на некоторых остановках в Бийске пассажирам пока приходится только мечтать

В некоторых случаях, речь даже просто идет о безопасности пассажиров, которые выходят из трамвая и только готовятся на посадку.

До идеала далеко

Идеал трамвайной остановки, соответствующей техническим рекомендациям, мог бы выглядеть так.

На остановке трамвая обязательно есть дорожные знаки, разметка, ограждения, светофор;

Посадочная площадка чуть выше проезжей части, чтобы предотвратить случайный заезд автомобиля;

С другой стороны дороги – остановочный пункт, где есть павильон или навес со скамьями, урной для мусора;

Остановка должна освещаться.

Остановок, которые соответствуют всем этим требованиям, в Бийске очень мало. Если молодежь еще готова активно запрыгивать и выпрыгивать из трамвая, то люди старшего поколения себе такие пируэты позволить уже не могут. Ситуацию обсудили бийчане в социальных сетях Incident_22:

– На трамвайной остановке «Объединение Восток», если ехать в сторону Котельного завода, нет площадки (приступка), очень высокий подъем. Люди пожилого возраста просто не могут так высоко поднять ногу. Моя мама вынуждена идти до остановки «Котельный завод», потому что по состоянию здоровья просто не может зайти в трамвай. Выходя из него, пассажиры оказываются на проезжей части. А чтобы подойти к трамваю, нужно стоять и ждать на автобусной остановке и только после того, как подъехал трамвай и остановились все машины, можно в него садиться. Это не удобно, особенно пожилым людям, и мамам с коляской.

Фото: Сергей Кулыгин

Девушка также описывает ситуацию, когда из подъехавшего трамвая не вышли пассажиры, и машины не стали останавливаться сразу. А когда наконец-то заметили людей, желающих сесть в трамвай, пропустили их, но трамвай уже закрыл двери.

– Мы, пассажиры, создаем аварийную ситуацию, выходя на проезжую часть, чтобы сесть в общественный транспорт. Прошу решить проблему.

Платформы повыше и нервы покрепче

На остановке «Объединение Восток» проблема все-таки будет решена. Как сообщают в городской администрации, «Бийскгортранс» запланировал ремонт этой площадки в следующем году.

– Трамвайные остановки сделаны с учетом требований Госавтоинспекции и правил безопасности, – пояснили в пресс-службе администрации Бийска.

Тем не менее, жители не всегда согласны с этим утверждением. Например, на остановке у музея Чуйского тракта людям приходится выпрыгивать из трамвая буквально под колеса машин. С другой стороны коммунального моста желающих отвести ребенка в Детский дом творчества или школу №12 ожидает нечто подобное. К слову, нормальные посадочные платформы отсутствуют от пер. Коммунарского и вплоть до Заречья. Места высадки и посадки пассажиров здесь организованы очень давно, но ничего в лучшую сторону не меняется.

Фото: Сергей Кулыгин

Положительные примеры безопасной высадки пассажиров есть и в Бийске – на остановке «Детский мир» или «Васильевский Пассаж». Пассажиры могут ожидать как на автобусной остановке, так и на платформе возле рельс. За безопасность их передвижения отвечают светофоры, установленные с двух сторон. А у «Приобья» платформа ожидания для пассажиров даже снабжена ограждением.

А ну стоять!

Часто опасность для пассажиров трамвая представляет банальное незнание ПДД. Не только пешеходами, но и водителями транспортных средств. Где стоять, как стоять, когда идти до трамвая?

Фото: Сергей Кулыгин

По правилам, ожидание трамвая должно происходить на остановке. Переходить на посадочную платформу в «любой момент» нельзя, нужно учитывать наличие и регулирование пешеходных перекрестков. Если трамвай остановился на остановке у проезжей части, то автомобили обязаны также остановиться, пропустить пассажиров. Стоять транспортные средства должны даже в том случае, если из дверей трамвая никто не выходит, и они открыты. Если трамвай останавливается на выделенной остановке, автомобили в таком случае тормозить не должны, так как не мешают пассажирскому потоку.

А вот если на остановке еще нет трамвая, то пассажир обязан уступить дорогу транспортным средствам. Причем, как при выходе из трамвая и переходе на тротуар, так и при перемещении на остановку для посадки в трамвай.



Московские трамваи могут выйти на линию в Бийске уже в этом году

12:05, 29.09.2021 1969

Бийский рабочий