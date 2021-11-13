Бийск: И вот опять: бийчане назвали «смешной и глупой» аварию на Горно-Алтайской

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Знаменитый своими ДТП перекресток сегодня пополнился новым случаем

Час назад на перекрестке улиц 8 Марта – Горно-Алтайская столкнулись две иномарки –о том, кто виноват, пока говорить рано, все будет ясно после отсмотра камер с места происшествия.

Только за эту осень на Горно-Алтайской – 8 Марта произошло несколько спорных ДТП, а буквально вчера «БР» опубликовал видео битвы двух «ниндзя», которая тоже случилась на этом злополучном пересечении дорог.

Бийчане предлагают вызвать на это место священников, а мамы детей-школьников признаются, что строго-настрого запрещают детям ходить по пешеходным переходам этих улиц и вообще, советуют детям обходить это место стороной.

ДТП на пересечении ул. Горно-Алтайская — 8 Марта Фото: Редакция «БР»

В соцсетях комментарии с места нового ДТП уже больше похожи на истерику:

— Вы там специально что ли?

— Никогда такого не было и вот опять!

— Уже не удивляет стабильность кретинизма у наших водителей.

— Я понял, это все из-за Мортал комбат на этих плитах возле этого пятачка?

— Давненько не было новостей с этого места.

— Это заколдованное место, не надо по нему ездить!

На улице Горно-Алтайской в Бийске произошло спорное ДТП

10:11, 02.11.2021 2294

Бийский рабочий