Бийск: И вот опять: бийчане назвали «смешной и глупой» аварию на Горно-Алтайской
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Знаменитый своими ДТП перекресток сегодня пополнился новым случаем
Час назад на перекрестке улиц 8 Марта – Горно-Алтайская столкнулись две иномарки –о том, кто виноват, пока говорить рано, все будет ясно после отсмотра камер с места происшествия.
Только за эту осень на Горно-Алтайской – 8 Марта произошло несколько спорных ДТП, а буквально вчера «БР» опубликовал видео битвы двух «ниндзя», которая тоже случилась на этом злополучном пересечении дорог.
Бийчане предлагают вызвать на это место священников, а мамы детей-школьников признаются, что строго-настрого запрещают детям ходить по пешеходным переходам этих улиц и вообще, советуют детям обходить это место стороной.ДТП на пересечении ул. Горно-Алтайская — 8 Марта Фото: Редакция «БР»
В соцсетях комментарии с места нового ДТП уже больше похожи на истерику:
- — Вы там специально что ли?
- — Никогда такого не было и вот опять!
- — Уже не удивляет стабильность кретинизма у наших водителей.
- — Я понял, это все из-за Мортал комбат на этих плитах возле этого пятачка?
- — Давненько не было новостей с этого места.
- — Это заколдованное место, не надо по нему ездить!
На улице Горно-Алтайской в Бийске произошло спорное ДТП
10:11, 02.11.2021 2294