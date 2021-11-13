ГОРНЯК22 13.11.2021
Алтайский край

Бийск: И вот опять: бийчане назвали «смешной и глупой» аварию на Горно-Алтайской

Горняк22
14 часов Ago

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Знаменитый своими ДТП перекресток сегодня пополнился новым случаем

Час назад на перекрестке улиц 8 Марта – Горно-Алтайская столкнулись две иномарки –о том, кто виноват, пока говорить рано, все будет ясно после отсмотра камер с места происшествия.

Только за эту осень на Горно-Алтайской – 8 Марта произошло несколько спорных ДТП, а буквально вчера «БР» опубликовал видео битвы двух «ниндзя», которая тоже случилась на этом злополучном пересечении дорог.

Бийчане предлагают вызвать на это место священников, а мамы детей-школьников признаются, что строго-настрого запрещают детям ходить по пешеходным переходам этих улиц и вообще, советуют детям обходить это место стороной.

ДТП на пересечении ул. Горно-Алтайская - 8 Марта1 ДТП на пересечении ул. Горно-Алтайская — 8 Марта Фото: Редакция «БР»

В соцсетях комментарии с места нового ДТП уже больше похожи на истерику:

  • — Вы там специально что ли?
  • — Никогда такого не было и вот опять!
  • — Уже не удивляет стабильность кретинизма у наших водителей.
  • — Я понял, это все из-за Мортал комбат на этих плитах возле этого пятачка?
  • — Давненько не было новостей с этого места.
  • — Это заколдованное место, не надо по нему ездить!

И вот опять: бийчане назвали «смешной и глупой» аварию на Горно-Алтайской 2

На улице Горно-Алтайской в Бийске произошло спорное ДТП

10:11, 02.11.2021 2294

 

Бийский рабочий

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