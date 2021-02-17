Бийск: И частные дома тоже: дачную амнистию продлили еще на пять лет • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: И частные дома тоже: дачную амнистию продлили еще на пять лет

Фев 17, 2021
ГОРНЯК22 17.02.2021

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Новый закон позволяет оформить права на частные дома в упрощенном порядке.

В декабре 2020 года вступил в силу закон № 404-ФЗ, который продлевает срок действия «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года.

В нем в частности расширяется перечень объектов недвижимости, права на которые можно оформить в упрощенном порядке.

Эксперты Кадастровой палаты Алтайского края рассказали, какие преимущества предоставляет новый закон владельцам частных домов, расположенных в населенных пунктах.

«Дачная амнистия» — обиходное название упрощённого порядка оформления прав граждан на отдельные виды недвижимого имущества. Такой порядок позволяет собственникам в полной мере распоряжаться своей недвижимостью и совершать различного рода сделки.

И частные дома тоже: дачную амнистию продлили еще на пять лет1

— До принятия нового закона проведение «дачной амнистии» касалось исключительно владельцев домов, расположенных на территории садоводств. Новый закон продлил «дачную амнистию» на длительный срок и значительно упростил процедуру регистрации домов, построенных как на садовых участках, так и на участках для индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного хозяйства в  населённом пункте», — поясняет Ольга Мазурова, заместитель директора Кадастровой палаты региона.

Продлевая дачную амнистию в 2020 году законодатели решили главный вопрос —  упрощение порядка оформления прав на жилые дома в населенных пунктах. С вступлением в силу данного закона оформить жилой дом теперь не составит особого труда, если он  соответствует параметрам объекта индивидуального жилищного строительства.

Так, в доме должно быть не более трёх надземных этажей, его высота не должна превышать 20 метров, он состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначен для проживания, не может быть разделен на самостоятельные объекты недвижимости.

Для государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на жилой или садовый дом, расположенный в пределах населенного пункта, требуются  только технический план и правоустанавливающий документ на земельный участок, если в ЕГРН не зарегистрировано право на такой участок.

— При этом уведомления о планируемых строительстве или реконструкции  индивидуального жилого или садового дома, уведомления об окончании строительства или реконструкции представлять не требуется», — отметила Ольга Мазурова.

Бийский рабочий

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