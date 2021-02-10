Бийск: Хоккеисты-фигуристы: стало известно, как будет обустроен крытый каток в Бийске • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Новый спортивный объект появится на стадионе «Прогресс» не раньше 2022 года, сейчас стадион находится на реконструкции.

Напомним, «БР» уже сообщал, что в Бийске в следующем году построят первый круглогодичный крытый каток с искусственным льдом. На строительство пойдут деньги федерального проекта «Спорт – норма жизни», общая стоимость проекта – более 360 млн рублей, площадь катка заявлена в 2, 5 тысячи квадратных метров.

В интервью «Вести-Алтай» начальник отдела спорта администрации Бийска Роман Бакланов раскрыл детали, какие объекты построят на катке, кто там будет заниматься и как он будет работать.

Помимо того, что на «Прогрессе» восстановят футбольное поле с искусственным покрытием (которое обещали сделать к ноябрю 2020 года, но не успели), там также уложат беговые дорожки и установят новые трибуны для зрителей.

А вот на месте старой хоккейной коробки «Прогресса» появится крытый каток – он будет работать и зимой, и летом. Здесь будет ледовая площадка, трибуны, раздевалки и вся необходимая инфраструктура. Одновременно каток сможет принимать до 50 спортсменов и 250 зрителей. Там будут проводить тренировки и соревнования хоккейных команд, фигуристов, а также массовые катания горожан.

Более того, в планах у отдела спорта городской администрации – развитие отделения фигурного катания в Бийске:

— Это будет сама ледовая площадка, где располагается будет хоккейная коробка с трибунами, административное здание, в котором будут раздевалки, душевые, санузлы, медицинский кабинет, тренажерный зал, комната тренеров. На этом катке будут заниматься в первую очередь хоккеисты. У нас отделение хоккея в спортивной школе №1. Там 3 команды — 3 возраста до 18 лет. Ещё хоккейная команда при бийском лице. Также там будет располагаться фигурное катание. На данный момент фигуристов у нас готовит общественная организация, где есть тренеры. Со временем будем рассматривать возможность при спортивной школе открытие отделения фигурного катания. Плюс это массовое катание, прокат коньков, — рассказал Роман Бакланов, начальник отдела спорта администрации Бийска.

По словам Романа Бакланова, сейчас готовятся документы для начала строительства, а к работам приступят весной.

В следующем году в Бийске построят круглогодичный каток за 360 млн рублей

08:47, 06.02.2021 6072

Бийский рабочий