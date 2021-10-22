Бийск: Хочу-везу, хочу-нет: в Бийском районе перевозчик отказался от двух маршрутов

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Под удар попали маршруты №150 и 151

Жители Бийского района обеспокоены: добраться на работу, учебу или поликлинику в город теперь можно только на перекладных. Все потому, что перевозчик «бросил» обслуживание сразу нескольких маршрутов Бийского района. Таких как «Бийск – Верх-Бехтемир» и «Бийск-Промышленный». В диспетчерской автовокзала подтвеждают: маршруты действительно закрыты, и обращаться с этим вопросом нужно в администрацию Бийского района.

– При этом, наш перевозчик теперь работает по маршруту 102 Бийского района. Администрация Бийского района также бездействует, видимо, не может заставить вместо 102 ехать на деревни. Все люди, всем нужен транспорт! – обращаются жители в социальных сетях с вопросом к администрации.

Версий, по которым перевозчик отказался от маршрутов, не много. И все они просты и понятны: ни один перевозчик не будет работать в ущерб себе. Плюс дорога на Верх-Бехтемир достаточно плохая. Кстати, маршрут 102 ранее также оказывался в подобной ситуации, когда его перестал обслуживать перевозчик. Бийчане вспоминают, что добирались, как могли: на попутках, такси, с родственниками. Аналогичная проблема – в Малоугренево.

– Здесь стало нормой, когда люди ждут утром автобус, а его нет, – говорят жители.

В Бийском районе перевозчики выживают – уверены жители села. И кто-то даже сожалеет, что не стало никакой ответственности и человечности, как раньше:

– Вот и вся разница между частником и когда-то городским автотранспортом. Предпринимателю наплевать на людей, как они будут добираться до работы, учебы? Когда в городе была автоколонна 1244, такого беспредела не было. Да даже когда все разваливать начали, и водителям зарплату не платили по несколько месяцев – автобусы все равно ходили! А сейчас ни достойной зарплаты нет, ни автобусов на линии.

Администрация Бийского района не осталась в стороне от ситуации, и дала официальный комментарий. Маршруты обещали восстановить не позднее 25 октября:

Действительно, администрация Бийского района получила от перевозчика по муниципальным маршрутам №102, 150, 151 уведомление о прекращении с 24 октября оказания услуг по перевозке пассажиров по указанным маршрутам. Затем, 18 октября в администрацию района поступило повторное уведомление о прекращении рейсов по маршрутам №150, 151 уже с 18 октября. Администрация района выразила категорическое несогласие с перевозчиком в прекращении рейсов до определения перевозчика на указанных маршрутах конкурентным способом. Сейчас принимаются срочные меры по определению перевозчика и заключению муниципального контракта на оказание услуг по перевозке пассажиров по указанным маршрутам. Движение автобусов по маршрутам №150, 151 восстановится в полном объеме не позднее 25 октября.

В Бийске пока передумали искать перевозчиков на муниципальные маршруты

08:10, 30.07.2021 3281

Бийский рабочий