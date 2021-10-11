Бийск: Харитонов день. Что ни в коем случае нельзя делать по приметам 11 октября

0

Харитонов день в народе считался недобрым — в этот день наши предки старались не выходить на улицу

В этот день отмечается память преподобного Харитона Исповедника, жившего в 3-4 веках в Иконии (город в Малой Азии).

Харитонов день в народе считался недобрым. В этот день нужно было сидеть дома, не ходить в гости и даже, по возможности, не выходить во двор, чтобы злые люди не сглазили и не навели порчу.

Домашними делами заниматься тоже не следовало, ни в коем случае нельзя было выметать сор из избы – это считалось плохой приметой. Таким образом, крестьянам волей-неволей приходилось целый день пребывать в безделье. «Харитон — в избе урон», — сокрушались по этому поводу люди.

В этот день особенно следовало опасаться кареглазых, а то пуще – черноглазых людей. «Бойся карего да черного глаза»; «Глаз не чист, не хорош, черен»; «Недобрый глаз, не гляди на нас», – так говорили о людях, способных навести сглаз.

На Харитона жених и невеста тайно приходили к деревенской ведунье, угощали ее пирогом и дарили горшок меда. Так они пытались задобрить колдунью, чтобы она не расстроила свадьбу, не наслала на будущую жену бесплодие.

Именины 11 октября празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Афанасий, Валентин, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Ефрем, Иван, Илья, Кирилл, Макар, Мария, Марк, Матвей, Моисей, Прохор, Сергей, Татьяна, Ульяна, Федор, Харитон.

Народные приметы на 11 октября

Зайцы не закончили линять – зима будет поздней.

Западный ветер – зима ожидается снежной.

Ветер с севера – зимой будет много снега и мороза.

Если к Харитонову дню листья с дубов и берез опадали полностью – зима будет нормальной, без особых перепадов температур, ну а если на ветвях листья оставались, да еще и в немалых количествах, это предвещало суровую морозную зиму.

Серо и сыро: какая погода будет в Бийске на неделе с 11 по 17 октября

06:05, 10.10.2021 1438

Бийский рабочий