Бийск: Харитины – первые холстины: народный календарь и приметы на 18 октября

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Народный праздник Харитины – первые холстины отмечается 18 октября.

В православном календаре в этот день почитают святую мученицу Харитину. Другие названия праздника: Харитины, Харитинин день, Вековечная ткачиха.

На Руси к этому времени полевые и огородные работы в деревнях заканчивались и крестьяне приступали к делам домашним. На Харитину женщины садились за ткацкие станки и начинали ткать холсты. «Харитина ткала и пряла — весь дом одевала», — говорили в этот день. Первую нитку, которая получалась в результате пряжи шерсти, одевали детям на левую руку. Считалось, что она обладает определенной силой от сглаза. Сила была такой великой, что эту нить не надо было заговаривать.

Девушки же собирались на вечерки, где также занимались рукоделием — пряли, вышивали, вязали. Такая работа по обыкновению сопровождалась пением. Матери обычно давали дочерям задание, сколько пряжи надо сделать на этих засидках. Делалось это с учётом того, чтобы девушки особо не увлекались развлечениями. Приходили на такие вечеринки и молодые парни, но происходило это позже, когда необходимая работа уже была сделана. После этого начинались забавы, игры, песни.

Также у женщин был обычай 18 октября съезжать на прялках с горы. Согласно поверью, длина пути показывала высоту льна, который вскоре должен был уродиться. Однако, если женщина падала с прялки, то это сулило несчастье – она могла умереть до следующей осени.

Что касается мужчин, то они на Харитину приступали к изготовлению валенок. Эту обувь упоминали и в поговорках. «Отстал от ночи день — запнулся валенком за пень», — говорили наши предки, подмечая, что день становился заметно короче ночи.

Народные приметы на 18 октября:

Если туман исчезнет после восхода солнца и слышен треск деревьев, то погода будет хорошей.

Если на Харитину нет ветра, значит быть холодной погоде.

Если выпал снег, значит рожь уродится. А если ещё не выпал, то и зимы не видать.

Если в этот день кружатся птицы, а облака идут не по ветру, то скоро выпадет снег.

Если на березе остались листья, а птицы полетели на юг, то зима будет суровой.

Пришли Харитины — первые холстины.

Горит лучина, ткёт Харитина, за кросна сядет, дом одевает.

Бийский рабочий