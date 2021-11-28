Бийск: Гурьев день: народные приметы на 28 ноября

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Народный праздник Гурьев день отмечается 28 ноября

В народе говорили, что в этот день «Зима приезжает на пегой кобыле и разгоняет всех нечистых». Теперь можно было передохнуть от страха перед злыми духами, которые бежали с земли прочь от зимних холодов, и крещеному народу был покойно до самых Святок.Согласно народным поверьям, Гурьян дальше зиму продолжает, сменяя Матрену 22 ноября и Ераста 23 ноября.

На Гурия особым вниманием пользовались лошади: «Гурьян без лошади, что зима без января» — говорили крестьяне. Для этого дня даже существовала особая примета: «Коли кони ржут на Гурия, то быть в доме добру». Рожденному в этот день подносили в дар меру овса и стог сена. Считалось, что у человека, преподнесшего такой подарок, весь следующий год лошади будут здоровыми.

Наши предки считали, что Гурий — один из покровителей семейного очага и защитник жён от несправедливого гнева мужей. Женщины, которых мужья обижали, молились ему, чтобы в семье был лад. Для этих целей в доме считалось обязательным иметь икону с изображением святого Гурия, за которой прятался кусочек ладана. Еще Гурию молились об избавлении от зубной боли.

С 28 ноября у православных христиан начинается 40-дневный Рождественский пост, именуемый также Филипповым, который длится до 6 января. В эти дни на Руси верующие люди воздерживались от развлечений, питались только разрешенными продуктами и старались не ссориться, не вести пустых разговоров, читали молитвы и проводили время за работой. Обязательно парились в бане, считая, что чистое тело и дух – это очень важно.

Народные приметы на 28 ноября

На Гурьев день уже снег лежит – значит, согласно приметам, он до самой весны не растает.

Много снега 28 ноября – следующий год будет урожайным.

Сильный ветер 28 ноября – неспокойная и ветреная погода продлится до Николая (19 декабря).

Если человек родился 28 ноября, то в качестве талисмана ему рекомендуется носить яшму.

Лошади 28 ноября ржут громко – хороший знак.

Пасмурная, но теплая погода обещает ненастный май. Особенно, если идет еще и мокрый снег.

Мороз 28 ноября ударил – нечистая сила исчезнет.

Если искупаешься в бане в этот день – примета, что будешь здоровым весь год.

Женщина, у которой злой супруг, в этот день должна помолиться Гурию, и муж станет более ласковым.

Солнце при восходе красноватое — к метели.

Облака плывут высоко — к сухой и ясной погоде, низко — к плохой.

Воробьи начинают собирать пух и утеплять им свои гнезда — через несколько дней ударят морозы.

Рождественский пост 2021 — 2022: что можно и нельзя делать

07:42, 27.11.2021 645

Бийский рабочий