Бийск: Гуляют все: Путин объявил дни с 1 по 11 мая выходными

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Об этом он заявил на совещании по ситуации с распространением коронавируса в России.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой об объявлении дней между майскими праздниками нерабочими, сообщат РБК.

Попова заявила, что специалисты предлагают сделать майские праздники в 2021 году непрерывными. Она объяснила, что в условиях распространения коронавирусной инфекции существует определенный риск, когда граждане на общественном транспорте то уезжают из городов, то возвращаются в них.

— Такое решение позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным, — сказала глава ведомства.

— Я уже неоднократно сам говорил, что и на федеральном и на региональном уровне буду призывать всех коллег прислушаться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив глубокую информацию о COVID-19. Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем. И сегодня я соответствующий указ подпишу, — согласился с ней президент.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что глава государства Владимир Путин согласился объявить выходные с 1 по 11 мая, заявил, что в данном случае речи о новом локдауне не идет.

Надежда есть: в Минтруде рассмотрят возможность соединить майские праздники

13:10, 22.04.2021 925

Бийский рабочий