Бийск: Губернатора Пензенской области задержали по подозрению в получении взятки

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Он проходит подозреваемым в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий.

До этого по месту жительства губернатора и других членов правительства региона прошли обыски

По информации РБК, Белозерцева задержали в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. О задержании главы региона также сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По информации ТАСС, губернатора задержали по подозрению в получении взятки.

Позже в СК подтвердили задержание Белозерцева. Вместе с ним задержали главу фармацевтической группы «Биотэк» Бориса Шпигеля. Следователи полагают, что фармкомпания в 2020 году передала Белозерцеву взятки на 31 млн руб. за помощь в получении госконтрактов на поставку, хранение и контроль лекарств и медицинских изделий.

Известно, что следственные действия проводились в отношении сыновей губернатора Данилы и Александра Белозерцевых, рассказал источник в СК. В базе данных СПАРК отмечено, что полный тезка сына губернатора Белозерцев Данила Иванович является совладельцем четырех компаний, зарегистрированных в Пензенской области. Все компании занимаются коммерческой деятельностью. По данным СПАРК, Александр Иванович Белозерцев является совладельцем трех коммерческих компаний.

Сообщается, что у Белозерцева и других членов правительства Пензенской области прошли обыски по месту жительства. Дело ведут МВД и ФСБ. В ближайшее время задержанных должны доставить в Москву.

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10:18, 12.03.2021 827

Бийский рабочий