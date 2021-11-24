ГОРНЯК22 25.11.2021
Алтайский край

Бийск: Губернатор Томенко: в Бийске пунктов вакцинации достаточно

Горняк22
21 час Ago

2

К началу «прямой линии» с Губернатором Алтайского края был принят 4031 вопрос

Некоторые одинаковые вопросы были объединены. Так, и бийчан, и жителей Белокурихи интересовала организация дополнительных пунктов вакцинации.

Виктор Томенко сообщил, что в Алтайском крае развернуто более 200 пунктов, где можно вакцинироваться. И все они «располагаются достаточно удобно». Кроме того, работает 20 передвижных пунктов вакцинации против коронавируса.

– Сегодня мы обладаем такими мощностями, чтобы вакцинировать около 15 тысяч человек в день. И запасы по мощности еще есть, – заверил Томенко.

Лариса Соколова из Бийска предложила сделать пункты вакцинации рядом с вокзалом, в местах большей проходимости. Это предложение не совсем рационально, уверен спикер.

– Наши специалисты изучали вопрос, касаемо установки пунктов вакцинации в конкретных местах. Кое-что даже попробовали. К сожалению, в таких местах, как автовокзал и прочие спрос небольшой. И ещё важный момент, те, кто поставил первую прививку очень трудно доходили, или даже не доходили вовсе, чтобы поставить вторую.

Тем не менее, мобильные пункты вакцинации в ТЦ в Барнауле и в Бийске достаточно хорошо зарекомендовали себя.

– Но, в медицинских организациях, в первую очередь, процесс уже организован.

А вот доехать индивидуально до пенсионеров, людей, которые не могут подойти на прививку сами, к сожалению, не получится.

– Специфика вакцины в том, что она должна оставаться в определенной температуре до момента постановки. «Спутник» и «Спутник Лайт» – это минус 18 градусов, морозилка. Также врач – медицинский работник должен понаблюдать человека примерно в течение получаса на предмет аллергических реакций. Такой возможности, чисто физической, просто нет.

Однако социальные службы имеют достаточный объем транспорта, чтобы человека привезти на вакцинацию в медучреждение.

Губернатор Томенко: в Бийске пунктов вакцинации достаточно1

Новый пункт вакцинации от COVID в бийском ТЦ пользуется большим спросом

07:15, 19.11.2021 1557

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Житель Бийского района приговорен к длительному лишению свободы за совершение действий сексуального характера в отношении малолетней дочери — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Бийского района приговорен к длительному лишению свободы за совершение действий сексуального характера в отношении малолетней дочери — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
21 час Ago
Собранные Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения...
Горняк22: В городе Заринске задержан мужчина, подозреваемый в попытке убийства сожительницы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В городе Заринске задержан мужчина, подозреваемый в попытке убийства сожительницы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
21 час Ago
Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 44-летнему жителю города Заринска в...
Горняк22: Житель Шипуновского района признан виновным в убийстве знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Шипуновского района признан виновным в убийстве знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
21 час Ago
Собранные Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения...
Горняк22: Старшеклассник предстанет перед судом по обвинению в краже денежных средств с банковского счета своего знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Старшеклассник предстанет перед судом по обвинению в краже денежных средств с банковского счета своего знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
21 час Ago
Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении...
Горняк22: В Рубцовске двое мужчин обвиняются в покушении на убийство местного жителя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Рубцовске двое мужчин обвиняются в покушении на убийство местного жителя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
21 час Ago
Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение жителям города Рубцовска 31-го...

Читать по теме:

ВТОПЕ: