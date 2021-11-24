Бийск: Губернатор Томенко: в Бийске пунктов вакцинации достаточно

2

К началу «прямой линии» с Губернатором Алтайского края был принят 4031 вопрос

Некоторые одинаковые вопросы были объединены. Так, и бийчан, и жителей Белокурихи интересовала организация дополнительных пунктов вакцинации.

Виктор Томенко сообщил, что в Алтайском крае развернуто более 200 пунктов, где можно вакцинироваться. И все они «располагаются достаточно удобно». Кроме того, работает 20 передвижных пунктов вакцинации против коронавируса.

– Сегодня мы обладаем такими мощностями, чтобы вакцинировать около 15 тысяч человек в день. И запасы по мощности еще есть, – заверил Томенко.

Лариса Соколова из Бийска предложила сделать пункты вакцинации рядом с вокзалом, в местах большей проходимости. Это предложение не совсем рационально, уверен спикер.

– Наши специалисты изучали вопрос, касаемо установки пунктов вакцинации в конкретных местах. Кое-что даже попробовали. К сожалению, в таких местах, как автовокзал и прочие спрос небольшой. И ещё важный момент, те, кто поставил первую прививку очень трудно доходили, или даже не доходили вовсе, чтобы поставить вторую.

Тем не менее, мобильные пункты вакцинации в ТЦ в Барнауле и в Бийске достаточно хорошо зарекомендовали себя.

– Но, в медицинских организациях, в первую очередь, процесс уже организован.

А вот доехать индивидуально до пенсионеров, людей, которые не могут подойти на прививку сами, к сожалению, не получится.

– Специфика вакцины в том, что она должна оставаться в определенной температуре до момента постановки. «Спутник» и «Спутник Лайт» – это минус 18 градусов, морозилка. Также врач – медицинский работник должен понаблюдать человека примерно в течение получаса на предмет аллергических реакций. Такой возможности, чисто физической, просто нет.

Однако социальные службы имеют достаточный объем транспорта, чтобы человека привезти на вакцинацию в медучреждение.

Новый пункт вакцинации от COVID в бийском ТЦ пользуется большим спросом

07:15, 19.11.2021 1557

Бийский рабочий