Бийск: Губернатор Алтайского края поздравил с праздником работников налоговых органов

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Губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили работников налоговых органов с профессиональным праздником

Сегодня, 21 ноября, в День работника налоговых органов Российской Федерации, Виктор Томенко и Александр Романенко направили следующее поздравление:

— Уважаемые работники налоговых органов Алтайского края! Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Стабильное поступление налогов — важнейшее условие развития страны. Ваша ответственная работа обеспечивает пополнение бюджетов всех уровней, устойчивость финансовой системы, благополучие общества и государства в целом.

С начала 2021 года налоговые поступления в бюджетную систему Алтайского края значительно возросли, и в этом есть заслуга работников налоговой службы. Вы на практике реализуете принципы прозрачности и открытости, внедряете новые IT-решения, развиваете электронные сервисы и услуги, упрощая взаимодействие людей и бизнеса с государством. Сегодня вы помогаете краевым властям в решении таких важнейших задач, как улучшение делового климата, повышение эффективности налоговых преференций, дальнейшая цифровизация экономики.

Благодарим вас за высочайший профессионализм и преданность делу. Желаем вам крепкого здоровья, успехов в делах и новых достижений!

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16:58, 29.10.2021 1045

Бийский рабочий