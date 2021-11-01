Бийск: Губернатор Алтайского края поздравил жителей с Днем автомобилиста

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Губернатор и председатель АКЗС поздравили работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником

День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта отмечают в этом году 31 октября. В адрес тружеников отрасли Виктор Томенко и Александр Романенко направили поздравление:

— Уважаемые работники и ветераны автомобильного и городского пассажирского транспорта! Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Надежная работа автотранспортной отрасли обеспечивает жизнедеятельность городов и сел, содействует укреплению экономики, сохранению межрегиональных связей. Каждый день при любых погодных условиях вы доставляете людей и грузы в населенные пункты. Достойно справляться с обязанностями вам помогают профессионализм, опыт и ответственность.

В Алтайском крае трудно переоценить значимость автомобильного сообщения, являющегося основным пассажироперевозчиком. Благодарим специалистов отрасли за востребованный и социально значимый труд! Пусть главными ориентирами в работе всегда являются качество предоставляемых услуг, надежность и безопасность!

Желаем вам здоровья, благополучия и успехов на жизненном пути!

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17:42, 18.10.2021 1143

Бийский рабочий