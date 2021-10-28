Бийск: Губернатор Алтайского края подписал указ о системе QR-кодов и новых ограничениях

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Виктор Томенко сегодня, 27 октября, подписал изменения в указ №44

В ТРЦ – по коду

С 30 октября допуск в торговые и торгово-развлекательные центры будет осуществляться при предъявлении гражданами документа, удостоверяющего личность, а также одного из следующих документов:

действующего QR-кода, полученного на Госуслугах, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, или сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции COVID-19 на бумажном носителе.

действующего QR-кода, которым подтверждается то, что граждане перенесли новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний от вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19, и отрицательного ПЦР-теста, полученного не позднее, чем за 72 часа.

Граждане вправе предоставить QR-код на электронном устройстве или бумажном носителе в формате, позволяющем провести сканирование считывающим устройством.

Ни в кино, ни в театр

А с 15 ноября документы, обозначенные выше, потребуются также для входа в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, а также на объекты общественного питания (за исключением обслуживания на вынос без посещения зала обслуживания, деятельности столовых, буфетов, кафе и иных предприятий, осуществляющих организацию питания для работников предприятия).

Данные ограничения не распространяются на детей до 18 лет.

Куда можно без QR-кода?

Без QR-кода разрешен вход в расположенные на территории торговых центров аптеки и аптечные пункты, специализированные объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи, объекты розничной торговли, реализующие продовольственные товары или исключительно непродовольственные товары первой необходимости в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением правительства РФ.

Ответственность за обеспечение соблюдения ограничений возложена на граждан и собственников (владельцев, пользователей) указанных объектов.

Массовые мероприятия ограничат

На территории Алтайского края запрещается проведение массовых (публичных), в том числе зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказание услуг аналогичного характера, проведение дискотек, в том числе в ночных клубах. При этом допускается проведение мероприятий и оказание услуг в театрах, кинотеатрах, концертных залах, учреждениях клубного типа, спортивных объектах, цирках, бассейнах при условии заполняемости объектов не более 50 % от их вместимости, но не более 500 человек.

Услуги кафе и ресторанов приостановят

Вводится запрет на оказание услуг общественного питания с 23.00 часов до 6.00 часов. При этом допускается обслуживание на вынос и доставка заказов, без посещения гражданами объектов общественного питания, запрет не затрагивает деятельность столовых, буфетов, кафе, осуществляющих организацию питания для работников организаций. Ответственность за исполнение данного решения ложится на собственников объектов и организаторов мероприятий.

Детям никуда нельзя без родителей

В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, объявленных президентом страны, лицам, не достигшим 18-летнего возраста, запрещается посещение торговых, торгово-развлекательных центров без сопровождения законных представителей – родителей, опекунов, попечителей, либо иных совершеннолетних членов семьи.

Изоляция для граждан старше 60 лет

Изменения в указ предписывают гражданам в возрасте 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. Выход за пределы помещения разрешен для получения медпомощи, приобретения продуктов и других товаров первой необходимости, а также прогулок на свежем воздухе, за исключением прогулок в местах массового скопления людей.

Удаленный формат работы

Работодателям рекомендовано обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение 4 недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета; обеспечить освобождение от работы в течение 2 дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19; перевести сотрудников на дистанционный режим работы, если это не нарушает функционирование их деятельности, или ввести, где возможно, посменный режим работы; работодателям, осуществляющим деятельность в городских округах Алтайского края, установить по возможности работу в режиме гибкого рабочего графика с целью предупреждения скопления людей в общественном транспорте.

Маски и дистанция

В Алтайском крае сохраняется масочный режим. Гражданам, не использующим гигиенические маски, запрещено пользоваться услугами общественного транспорта, а также находиться в зданиях предприятий торговли, услуг, общественного питания, аптечных и медицинских организаций. Запрещено без масок присутствовать и в других местах массового пребывания людей, в том числе на открытом воздухе. Ответственность за обеспечение соблюдения данного запрета возлагается на собственников зданий, помещений и общественного транспорта.

Требования по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 также предписывают по-прежнему соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров, соблюдать правила личной гигиены, обеззараживать воздух помещений и т.д.

В фитнес-центры Алтайского края с 15 ноября станут пускать только по QR-кодам

09:31, 27.10.2021 1038

Бийский рабочий