Бийск: Губернатор Алтайского края назвал своего представителя в АКЗС
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Виктор Томенко назначил представителя Губернатора и Правительства Алтайского края в АКЗС
О своем решении Губернатор Алтайского края сообщил сегодня, 18 октября, на оперативном совещании в Правительстве региона.
Представителем Губернатора и Правительства Алтайского края в Алтайском краевом Законодательном Собрании назначена 35-летняя Наталья Кувшинова. Она приступит к работе с сегодняшнего дня.
Напомним, ранее Наталья Кувшинова была депутатом Госдумы, однако не смогла попасть в новый созыв федерального парламента. Причиной непрохождения Кувшиновой стали достаточно низкие результаты, набранные партией власти в Алтайском крае, уточняет «Политсибру».
Ранее в краевых СМИ проходила информация, что Наталья Кувшинова якобы может получить пост первого вице-губернатора Алтайского края.
Напомним, ранее представителем губернатора в АКЗС была Стелла Штань, ныне осужденная за в мошенничестве с использованием служебного положения.
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12:12, 18.08.2021 2132