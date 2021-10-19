Бийск: Губернатор Алтайского края назвал своего представителя в АКЗС

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Виктор Томенко назначил представителя Губернатора и Правительства Алтайского края в АКЗС

О своем решении Губернатор Алтайского края сообщил сегодня, 18 октября, на оперативном совещании в Правительстве региона.

Представителем Губернатора и Правительства Алтайского края в Алтайском краевом Законодательном Собрании назначена 35-летняя Наталья Кувшинова. Она приступит к работе с сегодняшнего дня.

Напомним, ранее Наталья Кувшинова была депутатом Госдумы, однако не смогла попасть в новый созыв федерального парламента. Причиной непрохождения Кувшиновой стали достаточно низкие результаты, набранные партией власти в Алтайском крае, уточняет «Политсибру».

Ранее в краевых СМИ проходила информация, что Наталья Кувшинова якобы может получить пост первого вице-губернатора Алтайского края.

Напомним, ранее представителем губернатора в АКЗС была Стелла Штань, ныне осужденная за в мошенничестве с использованием служебного положения.

Чиновница из Алтайского края Стелла Штань получила условный срок

12:12, 18.08.2021 2132

Бийский рабочий