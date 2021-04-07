Бийск: Губернатор Алтайского края отправил в отставку своего представителя в АКЗС

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Ее подозревают в мошенничестве на 14 млн рублей

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко освободил от должности своего представителя в Алтайском краевом законодательном собрании Стеллу Штань, которую на прошлой неделе арестовали по делу о мошенничестве на 14 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

— Губернатор подписал распоряжение об отставке представителя губернатора и правительства края в Алтайском краевом Законодательном собрании Стеллы Штань и освобождении ее от занимаемой должности. Назначение на освободившуюся должность планируется провести в ближайшее время после подбора и оценки кандидатур, проведения всех необходимых проверочных процедур и консультаций с руководством заксобрания, — говорится в сообщении.

Напомним, 1 апреля Стеллу Штань задержали сотрудники правоохранительных органов, ее обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 2 апреля суд в Барнауле вынес решение о заключении Штань под стражу до 30 мая. По данным следствия, в декабре 2015 года директор частного детсада «Хеппи беби» совместно со Штань представили в управление образования и молодежной политики региона фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения, в которых стоимость приобретаемого помещения была завышена по сравнению с рыночной ценой. Это повлекло завышение расходов на покупку объекта недвижимости, якобы подлежащих компенсации за счет средств бюджета. В результате мошенничества женщины завладели 14 млн рублей, выделенными детсаду в качестве субсидии.

С 2008 по 2016 год Штань была депутатом Алтайского заксобрания. В 2018-м назначена на должность представителя губернатора и правительства края в региональном парламенте.

Представителя губернатора Алтайского края в АКЗС арестовали на два месяца

12:18, 03.04.2021 1176

Бийский рабочий