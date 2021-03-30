Бийск: Губернатор Виктор Томенко указал главе Бийска на плохую уборку улиц

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Виктор Томенко рассказал, что следит за жалобами людей в социальных сетях.

Критике губернатора подверглась уборка улиц от снега и откачка талых вод не только в Бийске, но и в Рубцовске, Новоалтайске.

Сегодня, 29 марта, на оперативном совещании правительства Алтайского края Виктор Томенко потребовал от руководителей муниципалитетов повысить качество работ по уборке дорог, тротуаров, пешеходных переходов, дворов в период межсезонья.

— Ситуация в большинстве населенных пунктов края, особенно крупных, неудовлетворительная – по уборке снега, по наличию разных образовавшихся водных преград. Я в субботу и воскресенье целенаправленно по городу (Барнаулу – прим.) прошелся, посмотрел: центральные улицы как-то более-менее еще… Хотя и по ним вопросов много. Но во дворы же заглянуть прямо страшно, — поделился впечатлением от увиденного Виктор Томенко.

Похожую картину губернатор увидел в субботу в Новоалтайске, также глава региона продолжает через соцсети получать от жителей края информацию о происходящем в Бийске, Рубцовске, других населенных пунктах.

— Складывается впечатление, что в наших городах и селах хозяев нет просто. Не может же краевое правительство ходить и снег убирать. Ну хорошо, если невозможно что-то сделать, надо какие-то переходы соорудить временные. То, что делалось всегда. Я обращаюсь к руководителям муниципалитетов. Нет ощущения, что вы этим вопросом болеете, что вы этот вопрос организовываете. Да, большой город Барнаул, да, большой город Бийск. Значит он должен быть разбит на какие-то участки. И за каждым должен быть закреплен ответственный. Это элементарная, понятная, очень простая работа.

Глава региона призвал первостепенное внимание обратить на те места, где проходят большие потоки людей, где это необходимо для решения вопросов жизнеобеспечения, в том числе для проезда пожарных автомобилей, бригад скорой помощи. Руководителям местных органов власти также дано поручение полноценно информировать жителей о том, какая в распоряжении муниципалитетов имеется техника, какое количество специалистов, каков план уборки улиц и дворов в сложный период межсезонья.

Добавим от себя, вот так сейчас выглядит «Озеро надежды» на квартале АБ – вода затопила не только остановку, где выходят школьники, но и дошла уже до торгового центра, посетители попасть туда тоже не могут. Залита и основная часть дороги – автобусы маршрута № 35, которые вынуждены здесь проезжать, еле ползут, боясь оставить в этом «море» и запчасти, и пассажиров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vladimir Mozgunov (@vladimir_mozgunov)

За все выходные и весь сегодняшний день сюда, чтобы откачать воду, не приехала ни одна машина. А завтра учащимся школы № 18 и Бийского лицея снова придется пускаться вплавь, чтобы переплыть этот водоем – ведь на самом его дне где-то даже есть пешеходный переход. Каждый год осенью и весной жители квартала слышат про то, что «проблема решается». Но счет уже идет на годы: мамы первоклашек, которые возили сюда детей, обутых в резиновые сапоги, в этом году уже станут мамами выпускников-одиннадцатиклассников.

Кругом вода: в соцсетях у губернатора бийчане пожаловались на лужи и сугробы

07:46, 29.03.2021 1333

Бийский рабочий