Бийск: Губернатор Алтайского края поручил мэрам городов докладывать об уборке улиц

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Борьба с неблагоприятными погодными условиями, которые накрыли Алтайский край в конце прошлой недели, продолжается

В каких-то муниципалитетах выпали обильные снегопады, где-то, как в Бийске, вместо снега под ногами лед, так как у нас стояла теплая погода и шли дожди. На заседании правительства региона губернатор Виктор Томенко дал поручение главам муниципалитетов подробно и регулярно информировать жителей о ходе ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий последней недели.

Он поручил главам городов и районов Алтайского края не только организовать работу по расчистке дорог и тротуаров, но и докладывать жителям через СМИ о том, как и в какие сроки планируется убрать снег и устранить гололедицу.

Губернатор обратил внимание, что ликвидация последствий природных катаклизмом, произошедших в конце прошлой недели, видимо займет определенное время, и жители края должны знать, что и как делается в настоящее время и когда будет наведен порядок.

Добавим, что на текущей неделе снегопады, которые смогли бы улучшить ситуацию в Бийске, вряд ли пойдут – более того, в пятницу в Бийске в дневное время ожидается устойчивый плюс, то есть, гололедицы станет больше, а в субботу, 4 декабря, синоптики обещают дожди и мокрый снег. Не прогнозируются снегопады и дальше – на неделе с 6 по 12 декабря. Они вероятны лишь после 16 декабря. Получается, что бийчанам придется передвигаться по намерзшим неровностям и льду еще больше двух недель, а половину первого зимнего месяца Бийск проведет фактически без снега.

Заледеневший город: Бийск из-за непогоды превратился в большой каток

13:54, 30.11.2021 839

Бийский рабочий