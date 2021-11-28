Бийск: Губернатор Кузбасса уволил мэра Прокопьевска за банкет во время траура

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Вячеслав Старченко пробыл мэром всего один день

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отправил в отставку мэра города Прокопьевска Вячеслава Старченко, который буквально на днях только вступил в должность.

Старченко решил отпраздновать назначение и с сотрудниками администрации устроил банкет в день трагедии на шахте «Листвяжная».

— В то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с «Листвяжной», в то время, когда каждый житель региона переживал за шахтеров и спасателей. Очень сложно найти слова, которыми можно описать эту ситуацию. Таких слов просто нет. У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжелый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать. Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку, — написал в своем Telegram-канале губернатор региона.

Меж тем, Старченко в разговоре с Рен ТВ опроверг свое участие в банкете. По его словам, никакого банкета не было, и вообще он ни на каких торжествах в свою честь не присутствовал. Он сообщил, что попытается увидеться с губернатором региона Сергеем Цивилевым и объяснить свою позицию.

В связи с аварией на шахте «Листвяжная» в Кузбассе днями траура объявлены 26, 27 и 28 ноября. На всей территории региона приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Кузбасса и муниципалитетов, а также отменены все развлекательные мероприятия и передачи.

В России организованы стихийные мемориалы в память о погибших на шахтерах и спасателях. Так, в Москве люди несут цветы, оставляют свои соболезнования возле представительства Правительства Кузбасса при Правительстве РФ.

Погибли 52 человека: что случилось в Кузбассе на шахте «Листвяжная»

10:48, 26.11.2021 1602

Бийский рабочий