Бийск: Губернатор объяснил высокие цены на уголь в Алтайском крае его дефицитом

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Справиться с высокой ценой пока не представляется возможным, признал глава региона

Жительница Змеиногорского района, Екатерина Бубенчикова в ходе прямой линии губернатора сообщила Виктору Томенко, что в их районе в продаже нет угля, а если и есть то «по заоблачным ценам». Она пояснила, что люди вынуждены покупать дорогой уголь, но и он оказывается низкого качества. «Как долго будет сохранятся такая ситуация?», — спросила губернатора женщина.

Глава региона не стал отрицать, что проблема с углем сегодня есть. Томенко сообщил, что в этом году серьезные перебои случились с поставкой угля во всем регионе и его цены резко выросли.

— В этом году уголь подорожал. Стало интересно продавать его за границу, возникли некоторые проблемы с подвижным составом угледобывающих предприятий. Поставщики угля резко подняли цену, поскольку им интереснее куда ни будь продать, а если продать здесь, то не потерять свою выручку. Вопрос этот сегодня с точки зрения полномочия власти не отрегулирован, поэтому, как только начались перебои, дефицит наступил. Тут остается только через все свои контакты, все свои возможности, деловые связи…бегаем за нашими поставщиками и уговариваем их хотя бы уголь в принципе поставить. С ценой уже потом будем разбираться. Но оставить совсем край без угля невозможно, — пояснил ситуацию губернатор.

Он также отметил, что своего угля, за исключением небольшого объема Мунайского разреза, на территории края практически нет. Весь уголь завозится, в основном из Кемерово.

По словам Томенко, к ноябрю ситуация с углем в регионе стала получше. Дефицит еще продолжается, но только в нескольких районах края. Там главы администраций этим вопросом озадачены, вмести с другими органами власти.

— Мы угля более менее подтянули, но справиться с ценой не представляется возможным. Может быть он назад немного и отскочит в цене, но я на эту тему пока не могу давать прогнозы. С большой вероятностью надо предполагать, что это новая реальность, новый уровень цен, в котором нам придется жить. Соответственно, нашу систему поддержки, субсидирования придется подстраивать, — заключил глава региона.

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17:51, 26.09.2021 812

Бийский рабочий