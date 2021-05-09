Бийск: Гроздья душистые: как правильно посадить сирень на даче и какой выбрать сорт

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Украсить участок скромной, но такой нарядной сиренью – под силу любому.

Поскольку сирень весной сажать не рекомендуется (почки очень рано трогаются в рост), занимаются ее посадкой в основном ранней осенью, чтобы она успела хорошо укорениться до заморозков. Выкопав яму 70х70х70 см, на дно можно положить дренаж, перегной и посадить кустик, расправив его корешки у самой поверхности земли. Пока сирень приживается, поливайте ее, а как только укорениться, перестаньте, ведь это растение горное.

Сирень морозостойка и не нуждается в зимнем укрытии, однако приствольные круги, особенно молодых саженцев, все же прикрывайте слоем мульчи до 10 см. Очень редко, но случается, что сирень поражается грибком, вызывающим некроз побегов и почек (они становятся бурыми и опадают).

Пораженные побеги срезайте до здоровой древесины, а увядшие соцветия – сразу после окончания цветения. Благодаря этому не образуются семена и растение на следующий год цветет очень пышно.

Кстати! Букет из веток сирени простоит дольше, если срезать их ранним утром, а концы веток расщепить.

На красивую форму и обильное ежегодное цветение влияет систематическая обрезка кустов (начиная с 3-го года). Ранней весной, до пробуждения почек, найдите в корнях 8-10 наиболее удачно расположенных ветвей, а все остальные вырежьте. Впрочем, при необходимости занимайтесь прореживанием и санитарной обрезкой кроны сирени и летом. Время от времени в течение всего вегетационного периода вырезайте быстро разрастающуюся поросль.

Лучше всего выбирать сорта, которые распускаются в разное время. Это поможет надолго продлить период, когда сирень можно срезать для букетов. Пожалуй, посадка сирени бок о бок с чубушником – очень удачное сочетание. Отцветает одна, зацветает другой. И уголок сада за счёт этих двух растений смотрится очень красиво длительное время.

Сирень неплохо смотрится рядом с туями и можжевельниками, где идёт игра на контрасте: мелкие хвоинки и довольно крупные листья.

Под кустами сирени можно посадить хосты, причем в самой тени с голубовато-сизой листвой, ведь такие хосты не выносят прямых солнечных лучей.

Из луковичных под сиренью можно сажать только те, которые не нужно часто выкапывать, чтобы не спровоцировать появление поросли. Это подснежник, крокус, сцилла, хионодокса, безвременник.

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18:05, 29.05.2020 2641

Бийский рабочий