Бийск: Грозы, град и до +36: какой будет погода в Алтайском крае 2-4 июня

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Синоптики рассказали о периоде аномальной жаркой погоды, которая будет сопровождаться ветром и грозами

Синоптики Алтайского гидрометцентра передали штормовое предупреждение о периоде аномальной жары в регионе – он продлится до 5 июня. Ожидается максимальная температура воздуха – от +30 и выше.

2 июня

Днем в среду в Алтайском крае будет жарко – воздух прогреется до +30…+35 градусов. Местами по югу возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14м/с.

3 июня

В ночь на четверг на Алтае будет тепло – ожидается температура от +16 до +21 градуса, но местами может быть только до +10. Местами кратковременные дожди, грозы, град. Ветер южный, 4-9м/с, местами порывы до 14м/с.

Днем в четверг в Алтайском крае очень жарко – от +31 до +36 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы, град. Ветер южный, 6-11м/с, местами порывы 13-18м/с, при грозах местами шквалы до 23м/с.

4 июня

В ночь на пятницу в регионе ожидается от +14 до +19 градусов тепла. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 6-11м/с, местами порывы 13-18м/с, при грозах местами шквалы до 23 м/с.

Днем в пятницу на территории Алтайского края погода начнет меняться и резко портиться – ожидается шквалистый ветер и грозы, есть вероятность выпадения града. Температура днем составит от +23 до +28 градусов, по югу возможно до +33. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди, град. Ветер юго-западный, 6-11м/с, местами порывы 13-18м/с, при грозах местами шквалы до 23 м/с.

На максималках: первая неделя июня в Алтайском крае будет аномально жаркой

12:37, 01.06.2021 1143

Бийский рабочий