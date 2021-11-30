Бийск: Григорий Зимоуказатель: народные приметы на 30 ноября
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Народный праздник Григорий Зимоуказатель отмечается ежегодно 30 ноября
Такое название «Зимоуказатель» день получил потому, что определял наступающую зиму. В простонародье его также прозвали Сивером, так как в данный период начинал дуть холодный северный ветер.
На Руси говорили, что на Григория «зима устанавливается». Наступал период устойчивых морозов и снежного покрова. В народе подмечали: «На Никона зима в белой шубе ходит». Крестьяне представляли зиму в образе молодой жестокой красавицы, приходившей в окружении своих подданных: пороши, позёмки, мороза и ветра. Зима ехала на белой или пегой (пятнистой) кобыле и сковывала землю своим ледяным дыханием.
Наши предки по обыкновению 30 ноября «закатывали зиму» — кувыркались по свежему снегу, славя солнце. Этим занимались все — и стар, и млад. Чем дальше удавалось укатиться, тем крепче и суровей должна была быть зима, но тем удачней — следующий год.
В этот день обычно дул холодный северный ветер, именуемый в народе Сивером. Он считался старшим из ветров; от него зависели и метели, и зимние дороги, и зимний промысел. В день святого Григория суровый северный ветер испытывал силу русского человека: «Человек за порог, а его с ног сбивает ветерок». Мерялись, кто сильнее — человек или ветер. Но эта борьба только закаляла русского человека.
Народные приметы на 30 ноября:
- Если в этот день стоит хорошая погода, то зима будет мягкой.
- Если на Григория Зимоуказателя стоит пасмурная погода, то зимой будет мало солнца.
- Если на Григория мороз ударил, то скоро грянут холода.
- Если днем наблюдаются разрозненные облака, а к вечеру они исчезают – признак установившейся ясной и сухой погоды.
- Погода улучшится, если вокруг луны появится уменьшающийся по размеру светящийся венец.
- Если лед на реке имеет темный цвет, то в следующем году урожай будет богатым.
- Если вода в колодце тихая, то зима будет теплой, а если от нее идет шум – быть морозу.
- Если 30 ноября хорошо закатать зиму, то в следующем году болезни отступят.
- Сухая и теплая осень — дождливая весна.
- Солнце всходит столбом — к вёдру.
- Температура воздуха постоянна в течение дня — погода в ближайшее время не изменится.
- Атмосферное давление повышается медленно — к скорой и устойчивой хорошей погоде.
- Каков Григорий — такова и зима.
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