Бийск: Григорий Зимоуказатель: народные приметы на 30 ноября

0

Народный праздник Григорий Зимоуказатель отмечается ежегодно 30 ноября

Такое название «Зимоуказатель» день получил потому, что определял наступающую зиму. В простонародье его также прозвали Сивером, так как в данный период начинал дуть холодный северный ветер.

На Руси говорили, что на Григория «зима устанавливается». Наступал период устойчивых морозов и снежного покрова. В народе подмечали: «На Никона зима в белой шубе ходит». Крестьяне представляли зиму в образе молодой жестокой красавицы, приходившей в окружении своих подданных: пороши, позёмки, мороза и ветра. Зима ехала на белой или пегой (пятнистой) кобыле и сковывала землю своим ледяным дыханием.

Наши предки по обыкновению 30 ноября «закатывали зиму» — кувыркались по свежему снегу, славя солнце. Этим занимались все — и стар, и млад. Чем дальше удавалось укатиться, тем крепче и суровей должна была быть зима, но тем удачней — следующий год.

В этот день обычно дул холодный северный ветер, именуемый в народе Сивером. Он считался старшим из ветров; от него зависели и метели, и зимние дороги, и зимний промысел. В день святого Григория суровый северный ветер испытывал силу русского человека: «Человек за порог, а его с ног сбивает ветерок». Мерялись, кто сильнее — человек или ветер. Но эта борьба только закаляла русского человека.

Народные приметы на 30 ноября:

Если в этот день стоит хорошая погода, то зима будет мягкой.

Если на Григория Зимоуказателя стоит пасмурная погода, то зимой будет мало солнца.

Если на Григория мороз ударил, то скоро грянут холода.

Если днем наблюдаются разрозненные облака, а к вечеру они исчезают – признак установившейся ясной и сухой погоды.

Погода улучшится, если вокруг луны появится уменьшающийся по размеру светящийся венец.

Если лед на реке имеет темный цвет, то в следующем году урожай будет богатым.

Если вода в колодце тихая, то зима будет теплой, а если от нее идет шум – быть морозу.

Если 30 ноября хорошо закатать зиму, то в следующем году болезни отступят.

Сухая и теплая осень — дождливая весна.

Солнце всходит столбом — к вёдру.

Температура воздуха постоянна в течение дня — погода в ближайшее время не изменится.

Атмосферное давление повышается медленно — к скорой и устойчивой хорошей погоде.

Каков Григорий — такова и зима.

Календарь питания Рождественского поста 2021-2022: что можно и нельзя

07:09, 28.11.2021 1637

Бийский рабочий