ГОРНЯК22 30.11.2021
Алтайский край

Бийск: Григорий Зимоуказатель: народные приметы на 30 ноября

Горняк22
11 минут Ago

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Народный праздник Григорий Зимоуказатель отмечается ежегодно 30 ноября

Такое название «Зимоуказатель» день получил потому, что определял наступающую зиму. В простонародье его также прозвали Сивером, так как в данный период начинал дуть холодный северный ветер.

На Руси говорили, что на Григория «зима устанавливается». Наступал период устойчивых морозов и снежного покрова. В народе подмечали: «На Никона зима в белой шубе ходит». Крестьяне представляли зиму в образе молодой жестокой красавицы, приходившей в окружении своих подданных: пороши, позёмки, мороза и ветра. Зима ехала на белой или пегой (пятнистой) кобыле и сковывала землю своим ледяным дыханием.

Наши предки по обыкновению 30 ноября «закатывали зиму» — кувыркались по свежему снегу, славя солнце. Этим занимались все — и стар, и млад. Чем дальше удавалось укатиться, тем крепче и суровей должна была быть зима, но тем удачней — следующий год.

В этот день обычно дул холодный северный ветер, именуемый в народе Сивером. Он считался старшим из ветров; от него зависели и метели, и зимние дороги, и зимний промысел. В день святого Григория суровый северный ветер испытывал силу русского человека: «Человек за порог, а его с ног сбивает ветерок». Мерялись, кто сильнее — человек или ветер. Но эта борьба только закаляла русского человека.

Народные приметы на 30 ноября:

  • Если в этот день стоит хорошая погода, то зима будет мягкой.
  • Если на Григория Зимоуказателя стоит пасмурная погода, то зимой будет мало солнца.
  • Если на Григория мороз ударил, то скоро грянут холода.
  • Если днем наблюдаются разрозненные облака, а к вечеру они исчезают – признак установившейся ясной и сухой погоды.
  • Погода улучшится, если вокруг луны появится уменьшающийся по размеру светящийся венец.
  • Если лед на реке имеет темный цвет, то в следующем году урожай будет богатым.
  • Если вода в колодце тихая, то зима будет теплой, а если от нее идет шум – быть морозу.
  • Если 30 ноября хорошо закатать зиму, то в следующем году болезни отступят.
  • Сухая и теплая осень — дождливая весна.
  • Солнце всходит столбом — к вёдру.
  • Температура воздуха постоянна в течение дня — погода в ближайшее время не изменится.
  • Атмосферное давление повышается медленно — к скорой и устойчивой хорошей погоде.
  • Каков Григорий — такова и зима.

Григорий Зимоуказатель: народные приметы на 30 ноября1

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Бийский рабочий

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