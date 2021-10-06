Бийск: Грибы не стоят жизни: в «Лиза Алерт» рассказали о частых пропажах грибников

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В поисковом отряде назвали правила, которые стоит помнить отправляясь за грибами.

В августе все устремились в лес: наконец-то, пошли грибы. А у поискового отряда «Лиза Алерт» начался самый активный сезон.

— Бесконечное количество поисков по всем регионам страны: грибники уходят в лес и не могут вернуться домой, — сообщают поисковики.

Они предупреждают граждан — даже если в этот лес вы ходите 30 лет и знаете его «как свои пять пальцев», пожалуйста, напомните себе и своим близким главные правила похода за грибами. Это может спасти вашу жизнь:

Надевайте яркую одежду.

Берите с собой: полностью заряженный телефон, компас, свисток, спички или зажигалку, чтобы развести костер, запас воды, еды и таблеток, которые вы регулярно принимаете. Поверьте, всё это нужно, даже если вы идете на полчасика. Эти вещи нести с собой не тяжелее, чем корзину с грибами, но именно они помогут вам!

Не ходите в лес в одиночку!

Всегда сообщайте родственникам и знакомым, куда Вы идете и когда вернëтесь, откуда собираетесь заходить в лес.

Не отпускайте детей в лес с пожилыми родственниками. Особенно если у родственников есть проблемы с памятью или хронические заболевания.

ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИСЬ, НЕ ПАНИКУЙТЕ И НЕ ТЯНИТЕ ВРЕМЯ

Оставайтесь на месте. Вы уже потерялись, не усложняйте ваш поиск.

Сразу же позвоните по номеру 112, не дожидайтесь, когда стемнеет!

Берегите силы и разведите костёр. Вы же помните про зажигалку и спички с собой?

Не звоните всем родственникам во все регионы России. Попросите их не звонить вам. У спасателей и обученных добровольцев намного больше шансов вывести вас из леса по телефону.

Обозначьте себя. По возможности находитесь на открытом пространстве.

Отвечайте шумом на шум. Кричите и научите кричать своих детей. Или воспользуйтесь свистком.

Если ваши близкие не вернулись из леса, сразу звоните на горячую линию «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52 и по номеру 112.

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14:50, 24.09.2021 3371

Бийский рабочий