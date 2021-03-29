Бийск: Гражданку Британии задержали на российской границе в Республике Алтай

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Иностранку оштрафовали за нарушение пограничного режима.

В Республике Алтай гражданка Великобритании привлечена к административной ответственности за незаконное нахождение в пограничной зоне на территории Кош-Агачского района Республики Алтай.

Как сообщает sm.news, подданная Великобритании является одним из активных членов британской ННО «Общество евангельских христиан-баптистов». В одном из районов республики она планировала организовать крупную международную конференцию этой организации. Члены указанной структуры не однократно в России нарушали закон о свободе совести и религиозных объединений.

Британка оштрафована за нарушение ч. 1.1 ст. 18.2 КоАП РФ и выдворена за пределы пограничной зоны.

Бийский рабочий