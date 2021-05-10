Бийск: Говорит и показывает Москва: в параде Победы участвует 12 тысяч человек

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Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит на Красной площади в Москве.

Над Красной площадью традиционно прозвучали слова:

— Внимание, говорит и показывает Москва, слушайте и смотрите Красную площадь. В ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов — парад Победы!

В этом году по брусчатке Красной площади промаршируют 37 парадных «коробок», в состав которых вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских, нахимовских училищ и кадетских корпусов, участники всероссийского движения Юнармия, а также подразделения МЧС, Росгвардии и Пограничных войск ФСБ России. Впервые по Красной площади пройдет парадный расчет военной полиции из Центрального военного округа. Женщин-военнослужащих представили парадные расчеты от Военного университета, Военной академии связи, филиала Военной академии материально-технического обеспечения, Военно-космической академии и Военной академии Воздушно-космической обороны.

Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о павших в Великой Отечественной войне, а также поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы:

— Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Победы.

День Победы всегда будет для России священным, заявил Путин. Он добавил, что мы всегда будем помнить, что величественный подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ.

В воздушной части парада должны принять участие 76 самолетов и вертолетов. В завершении парада над Москвой должны пролететь вертолеты Ми-26, Ми-8, ударные вертолеты Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н. В составе парадного строя авиации над Красной площадью запланирован пролет стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, самолетов-заправщиков Ил-78, самолетов военно-транспортной авиации Ил-76, истребителей Су-35С, бомбардировщиков Су-34, Су-24М и других типов авиатехники. Завершить пролет авиации должны экипажи самолетов МиГ-31К и Су-57, группы самолетов тактического крыла Липецкого авиацентра, «Кубинский бриллиант» в составе пилотажных групп «Русские витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29, а также шести штурмовиков Су-25.

Бийский рабочий