Бийск: Готова ли туриндустрия Алтайского края принять российских туристов

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За последнюю неделю цены на проживание в отелях и курортах подорожали, а свободных мест – не осталось.

Праздник к нам приходит, как всегда, после обращения президента. Теперь обрадовались алтайские туроператоры. Неожиданно объявленные десять дней отдыха привлекли турпоток, а он за собой привёл скачок цен на путёвки. Андрей Дреер (телеканал «Толк») одним из первых съездил в Белокуриху: узнал, как теперь принято отдыхать и как себя чувствуют санатории и базы в условиях, когда к своим можно, а за границу – ни шагу.

Объявление о «сплошных» каникулах спровоцировало рост цен в Горном Алтае

13:13, 26.04.2021 643

Бийский рабочий