Бийск: Готовят к удалёнке: в школах Алтайского края к 2022 году будет быстрый интернет

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В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 170 школ получат новое оборудование

К 2022 году во всех школах Алтайского края должны быть компьютеры и высокоскоростной интернет. В нынешних реалиях это такая же необходимость, как тетрадки и учебники. В каждом кабинете должен быть ноутбук, с которого учитель может не только вести электронный дневник, но и готовить презентации к урокам.

Как сообщает официальный сайт Алтайского края, уже до конца этого года в образовательные учреждения поступят ноутбуки, интерактивные комплексы, смарт-ТВ-комплексы, многофункциональные устройства. Также в текущем году завершат переподключение школ к высокоскоростному интернету.

– Для образовательных учреждений закупили многофункциональные устройства и интерактивные панели, продолжается приемка остального оборудования. Школы, учащиеся и педагоги благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» получат доступ к набору электронных образовательных сайтов и сервисов, способствующих расширению и углублению предметных знаний, и возможность видеотрансляции для распространения лучших уроков и занятий, – сообщили в Министерстве образования Алтайского края.

Если ребенок по каким-либо причинам не может посещать школу, хороший интернет и компьютер помогут ему «быть с классом». В министерстве уверяют, что компьютеризация существенно снизит объем бумажной работы у педагогов. И это вовсе не значит, что школы готовятся к удалённому обучению.

Бийский рабочий