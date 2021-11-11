ГОРНЯК22 11.11.2021
Алтайский край

Бийск: Готовят к удалёнке: в школах Алтайского края к 2022 году будет быстрый интернет

Горняк22
7 часов Ago

0

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 170 школ получат новое оборудование

К 2022 году во всех школах Алтайского края должны быть компьютеры и высокоскоростной интернет. В нынешних реалиях это такая же необходимость, как тетрадки и учебники. В каждом кабинете должен быть ноутбук, с которого учитель может не только вести электронный дневник, но и готовить презентации к урокам.

 

Как сообщает официальный сайт Алтайского края, уже до конца этого года в образовательные учреждения поступят ноутбуки, интерактивные комплексы, смарт-ТВ-комплексы, многофункциональные устройства. Также в текущем году завершат переподключение школ к высокоскоростному интернету.

– Для образовательных учреждений закупили многофункциональные устройства и интерактивные панели, продолжается приемка остального оборудования. Школы, учащиеся и педагоги благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» получат доступ к набору электронных образовательных сайтов и сервисов, способствующих расширению и углублению предметных знаний, и возможность видеотрансляции для распространения лучших уроков и занятий, – сообщили в Министерстве образования Алтайского края.

Если ребенок по каким-либо причинам не может посещать школу, хороший интернет и компьютер помогут ему «быть с классом». В министерстве уверяют, что компьютеризация существенно снизит объем бумажной работы у педагогов. И это вовсе не значит, что школы готовятся к удалённому обучению.

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Поздравление с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Поздравление с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago
Уважаемые коллеги! Сегодня вы отмечаете свой профессиональный праздник – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Ваша служба призвана обеспечивать...
Горняк22: В Егорьевском районе перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в незаконном проникновении в жилище и краже имущества местной жительницы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Егорьевском районе перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в незаконном проникновении в жилище и краже имущества местной жительницы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago
Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего...
Горняк22: Житель Смоленского района предстал перед судом за совершение убийства знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Смоленского района предстал перед судом за совершение убийства знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago
Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя...
Горняк22: В Смоленском районе мужчина предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии над своей малолетней падчерицей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Смоленском районе мужчина предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии над своей малолетней падчерицей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago
Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего...
Горняк22: Бывший инженер «Юго-Восточное ДСУ» и учредитель одного из обществ с ограниченной ответственность города Бийска предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Бывший инженер «Юго-Восточное ДСУ» и учредитель одного из обществ с ограниченной ответственность города Бийска предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago
Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела...

Читать по теме:

ВТОПЕ: