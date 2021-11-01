Бийск: Госавтоинспекция Бийска ищет свидетелей ночного ДТП, в котором сбили пешехода

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Госавтоинспекция города устанавливает очевидцев дорожно-транспортного происшествия

30 октября в Бийске на улице Иркутской, в районе дома №73, около 1 часа 30 минут неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на 55-летнего пешехода, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся.

— С целью установления обстоятельств произошедшего, а также розыска неустановленного водителя, убедительная просьба к гражданам, которые располагает какой-либо информацией по данному факту, просьба обратиться в ОГИБДД МУ МВД России «Бийское» расположенное по адресу: пер. Перевозный, 8А или позвонить по телефону:8 (3854) 47-64-23, — рассказали в ведомстве.

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07:45, 25.10.2021 2055

Бийский рабочий