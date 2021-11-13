Бийск: Горка с QR-кодом: в Бийске не будет новогодних гуляний и фейерверка

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Жители Алтайского края 2022-й год будут встречать с еще более жесткими ограничениями, чем год назад

В Алтайском крае уже начали планировать подготовку к новогодним праздникам. Первой это сделала администрация Барнаула – опираясь на данные по эпидобстановке в городе и регионе и рекомендации алтайского оперштаба и Роспотребнадзора.

Как пояснили «БР» в городской администрации, бийский оперштаб пока не обсуждал проведение праздника, однако, все ограничения, которые ввели в Алтайском крае, сохранятся и для Бийска. Оргкомитет по подготовке к празднику в Бийске, скорее всего, соберется на следующей неделе.

Однако, уже сейчас можно предположить, что власти Бийска пойдут вслед за решениями мэрии Барнаула. Как и в прошлом году, сохранится запрет на массовые гуляния – то есть, праздничного открытия елок не будет. Снежно-ледовые городки все же установят – с елками, иллюминацией и фигурами.

Под вопросом лишь горки — и не только, как в прошлом году, из-за опасения массовых сборищ. Но и в связи с письмом региональной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, в котором содержится перечень стандартов по обеспечению безопасности при эксплуатации аттракционов, к которым относятся и горки. Стандарт устанавливает требования к материалам, из которого изготовлен каркас горки, воде, ледяным блокам, месту расположения, форме и профилю горке, ее ежедневному техосмотру, эксплуатационной и регистрационной документации.

В Барнауле горок в этом году делать не будут, как и не будет фейерверка. Скорее всего, этого же следует ожидать и бийчанам. Добавим, в прошлом году на Петровском бульваре новогоднего салюта не было тоже – чтобы избежать массового скопления людей. Однако всю новогоднюю ночь бийчане стреляли во дворах жилых домов – многие скидывались на фейерверки всем домом, чтобы «бахнуть» после того, как пробьют куранты. Стреляли и в ледовых городках – на квартале АБ, у ДК БОЗ, у ГДК и в других.

Еще одно новшество этого года – на катки можно будет попасть только по QR-коду. То же самое касается и проката лыж — при прохождении в помещение лыжной базы, катка за получением спортивного инвентаря посетителю необходимо будет предъявить QR-код. Если посетители захотят покататься на своем спортивном инвентаре — лыжах, коньках и т. д., тогда QR-код им не понадобится.

В связи с ограничениями Роспотребнадзора, массовые новогодние представления для 1–4 классов вновь проводиться не будут. Каждый класс отметит праздник отдельно – в своем кабинете. Если позволит погода, то спортивно-развлекательные программы проведут на открытом воздухе у школ и детсадов.

Новогодние спектакли в театрах и дворцах, все же, состоятся, но, опять же, без массовых утренников у елки. Взрослые будут проходить на спектакли с детьми по QR-коду.

Как увлекательный аттракцион: известный бийский фотограф о новогодних съемках

08:41, 12.11.2021 1040

Бийский рабочий