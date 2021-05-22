Бийск: Горшком и табуретом: в ходе пьяной драки бийчанин из ревности убил знакомого

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Житель Бийска предстал перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, повлекшего его смерть.

— Вечером в январе 2021 года 30-летний бийчанин распивал спиртные напитки в компании знакомых в городе Бийске. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора на почве ревности, в результате которой рецидивист нанес потерпевшему руками, ногами, а также цветочным горшком и табуретом множественные удары в область жизненно-важных органов. От полученных телесных повреждений 42-летний потерпевший скончался на месте происшествия, — сообщили в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Известно, что обвиняемый в октябре прошлого года условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание, однако на путь исправления не встал и вновь совершил тяжкое преступление.

В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном признал полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора города Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Житель Бийска угрожал насилием сотруднику полиции, приехавшему на вызов

11:13, 21.05.2021 653

Бийский рабочий