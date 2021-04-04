Бийск: Город-лужа: в тонущем Бийске жители сооружают дамбы из мешков с песком

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Каждый день соцсети публикуют все новые и новые жалобы бийчан на лужи, убирать которые никто не старается.

Оригинальный способ борьбы с «Иртышским морем» придумали жители одноименной улицы – здесь один из самых глубоких весенних «водоемов» города. Машины плывут в воде по колеса и выше.

«Помогите! Тонем!» — говорят местные жители, домам которых «посчастливилось» находиться вблизи дороги (это дома №№ 37 и 39). Они соорудили небольшую дамбу из мешков с песком.

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— Надеемся только на чудо! До автобусной остановки просто так пройти невозможно, — рассказали жители улицы нашему фотокорреспонденту Сергею Кулыгину.

Также в объектив фотокорреспондента «БР» попали «вечное море» на улице Матросова и предприимчивые продавцы резиновых сапожек – сейчас на них самых сезон и спрос.

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Жители общежития по улице Ленинградская, 33/1 (в народе давно прозванного «Голубой мечтой») пожаловались на то, что невозможно попасть в подъезды.

— Не могу на машине подъехать к дому какой день – приходится идти пешком с ребенком-инвалидом. Управляющая компания «Чистый город» никак не реагирует, к дому вообще нет проезда никому — ни скорой, ни такси, ни машинам.

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На эту жалобу в администрации Бийска ответили, что порядок у дома должен наводиться силами управляющей компании.

— Вы совершенно правы, требуя от УК оказать соответствующую услугу. Мы со своей стороны направили в адрес УК и ТСЖ письма с требованием убрать снег и откачать во дворах воду. Вы также можете пожаловаться на бездействие УК в отдел жилищного надзора по г. Бийску Государственной инспекции Алтайского края. Ул. В. Куйбышева, 106, тел. 32-82-20. УК обязаны принять меры, — сообщили в пресс-центре администрации Бийска.

Также на этой неделе бийчане просили откачать воду на Севастопольской, Угольной и Декабристов.

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Добавим, что пока в Бийске держатся, как говорят синоптики, слабоположительные температуры днем – настоящее тепло придет в город с воскресенья 4 апреля – ожидается до +10 градусов. В понедельник станет еще теплее – до +12. Вот тогда озера и лужи превратятся уже в моря-океаны, потому что снега во дворах и на дорогах, на пешеходных тротуарах и дорожках еще много.

И если во дворах у растаявшего снега есть шанс просочиться в землю, то с асфальтированной дороги, тротуара и площадки снегу просто некуда деваться. Для того, чтобы его не было на таких участках, где ходят люди и ездят машины, его нужно было вывозить еще зимой. Но это уже совсем другая история.

Готовимся мерить лужи: бийчане начали активно покупать резиновые сапоги

12:37, 22.03.2021 1484

Бийский рабочий