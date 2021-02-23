Бийск: Город, которого нет: рассматриваем на старых фотографиях неизвестный нам Бийск

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Иногда вернуться в детство можно при помощи старых фотографий.

Вот только рассматривая их, испытываешь ни с чем не сравнимое чувство узнавания и одновременно оторопи: а где это место, а что вот так раньше было?

Предлагаем читателям «БР» посмотреть на старые снимки и узнать места, которые раньше выглядели совершенно иначе, чем сейчас. А заодно и вспомнить некоторые моменты из недавнего советского прошлого Бийска.

Старая улочка, Красноармейская. Узнали место? Вопрос к знатокам — возле дома виднеется деревянная будочка или киоск. Как вы думаете, для чего он был нужен? Газеты, продукты, ремонт обуви? И на старых фото Бийска (обращали внимание?) все огорожено деревянными заборчиками — где надо и где не надо. Эти заборчики, как правило, тщательно выбеливались известью каждый год весной.

Квартал АБ в далеком 1963-м году. Все еще только строится. Это пересечение улиц Декабристов-Ломоносова. Вопрос к старожилам квартала: что сейчас находится на этом месте – дома, понятное дело, остались те же самые. Мы считаем, что это детская площадка, а где виднеются сосны – там котлован с самолетом, двор по ул. Декабристов, 10.

Утро на Васильева (или день). Фото — конец 60-х годов. Заметьте, вообще нет пробок — и город такой пустой, как ненастоящий. И опять побеленные бийские заборчики.

Беззаботный и солнечный летний день на этой старой фотографии 45-летней давности. Здание Госбанка (пассаж Фирсова) на улице Льва Толстого, середина 70-х годов.

А вот еще одно фото Госбанка – в те годы здесь было довольно оживленно: здесь располагались магазин и торговые палатки, кинотеатр «Сибирь», библиотека. Жаль, что сейчас это место абсолютно пустынно.

Фото начала 80-х. Бийский вокзал. Помогите разобраться: что сейчас находится на том месте, где фон — там, за автомобилем, где старые бараки на фото? У нас в редакции есть мнение, что камера смотрит как раз туда, где сейчас строится храм на вокзале — это начало бульвара Вали Максимовой. А вы как считаете? Есть еще мнение, что на месте этих бараков сейчас ТЦ «Созвездие» — это угол улиц Митрофанова и Вали Максимовой.

А так выглядел угол улиц Пугачева и Ленинградской в 60-е годы. Здесь видно первый построенный в этом районе детский сад – он и до сих пор стоит, но вот его внешний вид претерпел сильные изменения. А заборчики все так же есть – куда же без них? Кстати, в те годы на Тресте были сплошь бараки и дома типа К-9, сейчас на этом месте новострой.

Вот так неприглядно выглядело самое центровое место Бийска еще до середины 70-х — огороды, разруха, мусор, куры, стайки-сарайки. А вообще на Ленина именно в этом месте собирались построить 14-этажку, каскадный фонтан и Дворец бракосочетаний. Ну фонтан на Петровском бульваре все равно построили — так что засчитано.

Гонки на пустыре будущего Зеленого клина в 80-х годах. Тогда спидвей был невероятно популярным зрелищным видом спорта — несмотря на морозы, зрителей довольно много.

А главное (верхнее) фото нашей подборки — это улица Васильева. Обратите внимание на сугробы и их высоту и на то, что пешеходные части и проходы к домам аккуратно расчищены — и это полвека назад. Снега, кстати, тогда, выпадало, как видим, нисколько не меньше, чем сейчас.

Пример для многих мэров: что сделал для Бийска Леонид Гаркавый

09:47, 02.11.2020 6750

Бийский рабочий