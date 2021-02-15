Бийск: Город на ладони: ещё три новые камеры появились в Бийске для онлайн-просмотра • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

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Теперь можно разглядеть в деталях участок улицы Васильева, а также парковку на Короленко и перекресток Лесной-Митрофанова.

На прошлой неделе «БР» уже рассказывал, что в городе добавляются камеры для наблюдения за дорогами и оживленными участками Бийска в онлайн-режиме. Камеры устанавливает предприятие «Сотрудник».

Не так давно появились две камеры в районе рынка «Димакс» (они направлены на разные участки оживленной улицы Васильева), камера «Школа№ 17» и «Школа №8», а также пешеходный переход в районе Мерлина.

Сейчас добавились еще три камеры: это перекресток улиц Митрофанова-Лесная, обзор на участок улицы Васильева (камера называется «Васильева, 28») и парковка на Короленко, 51.

Добавим, что всего в городе можно смотреть в более чем 200 камер, которые показывают школы, перекрестки, оживленные улицы, стадионы, игровые площадки и многое другое.

Добавился список локаций для наблюдения и в соседней Белокурихе – еще совсем недавно там были доступны лишь камеры на канатную дорогу горы Церковки, а также на горно-лыжный комплекс «Мишина гора», а сейчас к ним добавилась локация «Благодать, склон Катунь, где, кстати, сегодня довольно активно катаются, а также перекресток Мясникова – Партизанская, стадион «Центральный» и каток «Факел» (кстати, сейчас там заливают лед).

Заметим, что касается Белокурихи, то в основном камеры установлены на объекты спорта и отдыха – сам город можно увидеть только в локации «Мясникова-Партизанская» и, по сравнению с Бийском, там довольно пустынно – редкие автомобили и еще более редкие прохожие.

Пять новых онлайн-камер Бийска направлены на участки с оживлённым движением

10:41, 09.02.2021 4774

Бийский рабочий