ГОРНЯК22 16.11.2021
Алтайский край

Бийск: Городские новеллы «Время Ток» от питерских режиссеров произвели фурор в Бийске

Горняк22
1 час Ago

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В бийском Драмтеатре играют авторский спектакль «Время Ток» от режиссёров из Питера

Под курлыканье гигантских голубей в Драмтеатре открыли премьеру этого сезона «Время Ток». Над его постановкой, и самое главное – полностью авторскими текстами, трудились драматург Владимир Антипов и режиссер Алексей Забегин из Санкт-Петербурга.

ГОРНЯК22 16.11.2021 «Время Ток» от режиссеров из Санкт-Петербурга Фото: Сергей Кулыгин

Можно сказать, что именно в этой постановке, которую авторы обозначили как «трагикомедию с элементами мюзикла» диалог со зрителем вышел на новый уровень. К зрителю не просто обращаются, но и ждут от него ответной реакции. А эмоции актеров настолько живые и близкие каждому, что проникают в каждого. Оставляя при этом горькое послевкусие: почему жизнь сложилась именно так?

Судьбы и мысли, выведенные на первый план в постановке, практически, как и у каждого из нас. Здесь есть момент, когда Юрий Пашинин рассказывает про русалку – и мы верим ему, сочувствуем. А когда Инга Вороновская исполняет песню «Просто чудный день», тяжело удержаться от слез.

ГОРНЯК22 16.11.2021 «Время Ток» от режиссеров из Санкт-Петербурга Фото: Сергей Кулыгин

Действие трагикомедии происходит осенью, и целая цепь событий и историй связана между собой двумя персонажами. Простыми девушками, подружками, которые едут на похороны своей знакомой. Режиссеры из Санкт-Петербурга писали про свою реальность, но какой-то «чуйкой» очень точно попали в бийскую. Даже по описаниям некоторых мест, начинаешь вспоминать: это же у нас, я это видел!

ГОРНЯК22 16.11.2021 «Время Ток» от режиссеров из Санкт-Петербурга Фото: Сергей Кулыгин В спектакле приняли участи более двух десятков актёров. В том числе и дети.

– Это – моя осень, и это шоу – мое шоу! Здесь не будет случайных персонажей, и даже голуби, которые ходят рядом с остановкой, сегодня кажутся какими-то слишком большими, – говорит нам герой-рассказчик со сцены. И удержаться от смеха и необычных сценарных поворотов с этого момента будет очень тяжело. – Это будут не просто голуби, а музыканты моего шоу!

«Время Ток» – это коктейль чувств, когда смешно и грустно, хочется плакать и тут же смеяться. После взрывного смеха, нас обязательно «окунут» в черную реальность. Глубокий вдох – и снова смешно!

ГОРНЯК22 16.11.2021 «Время Ток» от режиссеров из Санкт-Петербурга Фото: Сергей Кулыгин

Очень ценно то, что режиссеры Владимир и Алексей вывели максимальное количество замечательных актеров бийского театра на сцену. Они получили возможность раскрыться, показать в своих «мини-главных ролях» то, на что способны.

Зритель получит удовольствие даже просто в том, чтобы слушать, вслушиваться, переживать и продумывать текст. Хотя сценография, хореография и костюмы – на высоте.

Спектакль продолжается 1 час 40 мин., но это время пролетает незаметно.

ГОРНЯК22 16.11.2021 «Время Ток» от режиссеров из Санкт-Петербурга Фото: Сергей Кулыгин

– Столько интересных образов, но самое жуткое, что это наша жизнь во всех ее проявлениях! – удивляются в худсовете театра. – И Санкт-Петербург чувствуется на сцене.

Да, получилось немного депрессивно, соглашаются режиссеры. Но в этом есть особая прелесть городских новелл. И такой эксперимент обязательно найдет своего зрителя.

– Мы познакомились с Алексеем в 2015 году, на базе бийского Драмтеатра впервые проходила творческая лаборатория «Театра Наций», которая для нас была целым событием, – рассказывает Ольга Малявина, директор БДТ. – И был обыгран эскиз «Серёжа очень тупой», который показал Алексей Забегин. После того, какие были отзывы у наших зрителей, мы, конечно, не могли упустить такую возможность – еще раз поработать. И сразу же, в июне 2019 года начали говорить о том, что хотим продолжить это сотрудничество.

Партийный проект «Единой России» «Культура малой Родины» в этом как раз помог. «Время Ток» – результат тех договоренностей, потому что по идее творческой лаборатории, когда спектакль получает высокую оценку, предполагается, что его воплотят в жизнь.

– У Алексея была идея эксклюзивной драматургии, которая была сделана для нас, – продолжает Ольга Малявина. –  Тема интересная, несмотря на то, что город у нас театральный, зрители все-таки привыкли к классическим пьесам. Но хотелось бы и экспериментов! У меня, как у директора, были опасения насчет некоторых моментов, но будучи в процессе я поняла задумку.

Зрители, которые были в зале, реагировали с ощущением узнавания и героев, и ситуаций «Время Ток». Даже если они им не близки – о них знают. Эксперимент режиссеров распространился и на творческие способности актёров.

– Мое открытие, как человека, к музыке неравнодушного, что петь у нас будет Юрий Васильевич Пашинин, Аня Васютина, – С улыбкой говорит директор драмтеатра. – Когда все у нас знают, что поют Артем Фоменко, Анастасия Осинцева и Инга Вороновская. А здесь – совершенно новый виток! И когда слышали на репетициях, не могли понять, кто же это поет? И я считаю, что получилось интересно.

ГОРНЯК22 16.11.2021 «Время Ток» от режиссеров из Санкт-Петербурга Фото: Сергей Кулыгин Основная тема спектакля – тема похорон, тоже вызывала опасения. В процессе постановки спектакля у многих случились сильные переживания. Но это – наша жизнь.

Режиссеры из Санкт-Петербурга поблагодарили руководство театра и зрителей за оказанное им доверие. И признались, что специально адаптировали пьесу для Бийска, дописывая некоторые правки буквально «на коленке» в самолете.

Ближайшие показы спектакля «Время Ток» состоятся 19, 20 и 21 ноября. 

Городские новеллы «Время Ток» от питерских режиссеров произвели фурор в Бийске7

В Бийске драмтеатр готовит две новые постановки

13:24, 20.02.2021 1724

Бийский рабочий

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