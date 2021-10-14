Бийск: Гонщик, который едва не спровоцировал ДТП в Бийске, заплатит штраф

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Сотрудники полиции установили личность нарушителя и составили протокол за опасный манёвр.

Гонщика, который едва не спровоцировал ДТП на оживлённом перекрёстке, привлекли к административной ответственности. Доказательством нарушения стала запись видеорегистратора. Она оказалась в соцсетях.

Водитель иномарки с левого ряда буквально в нескольких метрах от автобуса поворачивает направо. К счастью, здесь обошлось без аварии. В соцсети бийчане просили правоохранителей найти и привлечь гонщика к ответственности.

Сотрудники полиции установили личность нарушителя и составили протокол за опасный манёвр. Штраф — 500 рублей. А если оплатит раньше, то получит скидку в 50 %.

Ранее в Бийске к ответственности привлекли водителя внедорожника, который решил съехать по ступеням к центральному пляжу и также попал в объектив камеры мобильного телефона одного из отдыхающих.

Полиция Бийска задержала мужчину, который спустился по лестнице на джипе

17:12, 03.09.2021 2683

Бийский рабочий