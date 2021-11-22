Бийск: Голикова заявила об ухудшении эпидситуации по COVID в Алтайском крае

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Вице-премьер назвала три региона России, где ситуация с заболеваемостью COVID осложнилась

Эпидемиологическая обстановка стала более напряженной в трех субъектах России, в их числе Алтайский край, Кемеровская область и Бурятия. Об этом сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова, пишут «Известия».

Она также перечислила регионы, где наблюдается улучшение ситуации с распространением COVID-19.

— Более напряженной стала эпидобстановка в трех субъектах Российской Федерации. Это Алтайский край, Кемеровская область, Республика Бурятия. В то же время улучшение мы видим в Сахалинской области за счет небольшого снижения заболеваемости. Еще в нескольких регионах произошло снижение заболеваемости, но пороговые значения не преодолены, чтобы можно было говорить о существенном улучшении. Среди них Москва и Московская область, Воронежская область, Республика Хакасия, — рассказала Татьяна Голикова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса не побеждена, вероятны риски распространения новых волн инфекции, и для борьбы с COVID-19 страны должны объединить усилия.

Добавим, что уходящая неделя была для Алтайского края достаточно тяжелой в плане заболеваемости. Каждый день оперштаб сообщал о более, чем пятистах случаях заболевания, суточные показатели смерти не опускались ниже 29 человек, а в один из ней в крае скончалось 33 человека.

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09:14, 13.11.2021 1251

Бийский рабочий