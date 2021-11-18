Бийск: Голоса тех, кто нуждается: волонтёр из Бийска откровенно о спасении животных

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Тяжело ли быть волонтёром и как правильно помогать животным, в интервью «БР» рассказала организатор группы помощи животным «Сытый котик»

Юлия Неволина – председатель автономной некоммерческой организации помощи животным «Сытый котик». Увидев публикации «котика» в социальных сетях, вы никогда не пройдёте мимо. Они пронизаны искренней любовью, живым юмором и яркими фотографиями подопечных организации.

Спасибо, рыжий котик

– Юля, конечно, интересно узнать, с чего все начиналось?

– Мы существуем почти десять лет. Изначально нас было двое, я и кот. Сытый котик ­– это настоящий кот, которого я нашла десять лет назад брошенного в садах, обстрелянного из пневматического оружия. По словам соседей, он голодал, жил в будке с собакой. Кота никто так и не забрал – он там зимовал, иногда ловил птиц. Я так думаю, чаще всего разорял гнёзда, потому что яйца для него – это нечто! На всю жизнь у него осталась эта психологическая травма.

Он постоянно много ел. Если животное голодает, это остается навсегда – ест ухватками, быстро.

Вспоминать о своем любимце Юлия и сейчас не может без слёз Фото: Юлия Неволина

Сытый котик был рыжим, пушистым котом. С него и началась эта история спасения животных. Мы начали забирать их домой, лечить, стерилизовать, выставлять в интернете, пристраивать. Очень много тех, кто хочет помочь пушистику, но не знает как, и поэтому проходит мимо.

– А как понять, нужна ли ваша помощь коту?

– Это все приходит с опытом. Каждый шрамик, состояние шерсти, взгляд, движение, как он себя ведет, о многом расскажет.

– Какие страхи в основном появляются в голове у людей, когда они видят животное, которому нужна помощь?

– Они неправильно воспринимают ситуацию. Пугаются, от незнания того, что делать. Человек не хочет связываться лишний раз, потому что у него есть свои дела. А это на самом деле – жизнь! На улице животные своей смертью не умирают.

Не проходите мимо

– Но если идти по улице и собирать всех котиков, рано или поздно, их станет слишком много? Да и кот может быть больной, принесешь одного – заразишь нескольких?

Пройти мимо животного,нуждающегося в помощи, волонтёр не сможет Фото: Сергей Кулыгин

– Конечно, надо показать кота ветеринару: чтобы посмотрел, подлечил, дал рекомендации. «Сытый котик» курирует 57 кошек и 15 собак на сегодняшний день.

– Расскажите о вашей команде.

– Нас три человека: я, Елена Сидоренко и Елена Титова. Очень сложно найти таких же сумасшедших, как мы. Людей, которые действительно, не задумываясь, могут прийти на помощь, наших единомышленников. Есть девушки-помощницы, которые «пиарят» котиков. Я пытаюсь охватить все мероприятия, и поняла, что нужно ещё привлекать людей. Нам никто за это не платит, делаем всё по собственному желанию.

– А почему не создадите приют?

Команда «Сытого котика» учит бийчан, как правильно помогать животным Фото: Юлия Неволина

– Допустим, мы где-то возьмем на это средства, построим приют. Деньги рано или поздно закончатся. Мы все уволимся с работ, нам будут приходить благотворительные пожертвования. Сейчас мы никакие сборы не ведем, потому что только открывается сбор – это всё. Начинаются звонки: «Мы же вам помогали, заберите!» Куда? Даже если будет помещение на 50 мест, завалят так, что понадобится 250! Даже если мы брать не будем, они будут под дверь приносить, коробками. Не будут стерилизовать своих кошек, тратить две тысячи рублей, если можно принести в приют. Мне домой приносили!

– Как так?

Самое главное — не пройти мимо того, кто нуждается в помощи Фото: Сергей Кулыгин

– «Сытый котик» существует с 8 сентября. Оформились для того, чтобы можно было проводить творческие вечера, зарабатывая целевые средства на кошек легально. Естественно, появилась информация в интернете. Недели через две звонят в домофон, в квартиру, очень поздно. Откуда адрес узнали? И диалог:

«Здравствуйте, Сытый котик?»

Я растерялась, но говорю: «Ну да…»

«А мы тут котят нашли, заберите! Если хотите, мы вам можем даже денег дать?»

Я говорю: «Я вам сама денег дам, только, пожалуйста, пристройте сами!»

Такие ситуации бывают. И приют – это проблема глобальная. Мы этим в городе ничего не изменим, кошек меньше не станет.

Если не вы, то никто

– Вопрос, какая тогда конечная цель, если не приют?

Диких животных всё же лучше оставлять в привычной им среде Фото: Сергей Кулыгин

– Наша задача состоит в том, чтобы не просто пристроить животных, которые у нас есть (а их очень много). Хоть мы и представляем это ярко и красочно в интернете… Всё, что происходит там, внутри, остается между нами: одного выкинули, другого покалечили, работу никто не отменял, семью… А ещё по клиникам надо ездить, успевать. Причём, мы не просто кричим о том, что хотим быть голосами тех, кто нуждается. Мы хотим людям донести, что это не вещи. Мы должны быть ответственными со своими животными, бережно относиться к ним. Они нас любят, нам верны и преданы.

Фраза «Мы ответственны за тех, кого приручили», актуальна и сейчас Фото: Сергей Кулыгин

Вчера был такой звонок, от которого я была в шоке. Давно так не нервничала. Молодая девушка, с очень приятным голосом, говорит: «Здравствуйте, это Юля? Мне дали ваш номер телефона». И после этой фразы ничего хорошего я уже не жду. Всё понятно. Она буквально за минуту рассказала, что забирает дедушку, который не может себя обслуживать, из деревни. А с ним старенький кот и собака. Она попросила их забрать или усыпить. Они прожили до старости с ним.

Наша работа заключается не в том, чтобы сказать: мы существуем, приносите всех, кого вы увидите! Мы не сможем этого сделать. Но мы хотим донести до вас, что вы тоже можете. Если не вы, то никто. И нам, волонтерам, было бы легче.

Диких кошек забирать не нужно: их сложно «переформатировать» в домашних, и они нас воспринимают как врагов «вы влезли на мою территорию». Если речь не идёт о жизни и смерти, оставьте такое животное в покое.

И собаки тоже

– Юля, а когда вы перешли грань «нормального» владельца одного кота? И стали «мамой» для множества котиков?

– Я переехала в Бийск из Екатеринбурга пять лет назад. Перевезла шесть котов. Пуша появился первым, и это не объяснить, надо было видеть его глаза, которые говорят: «Ты моя жизнь, я умру без тебя». Он полностью изменил мое мировоззрение. Потом подбросили беременную кошку Дашку. Вот так вот и началось… Остальных я осознанно брала на передержку. Знала, что вот эти пять «моих», остальные должны найти свой дом. Я брала их по своей программе «передержка-лечение-стерилизация-пристрой». Причем, все за счет своей зарплаты. Мы не открываем «просилки», уже объясняла, почему. Да, так возможностей было бы больше, но…

– Я обратила внимание, что про каждого кота на «пристрой» у вас очень подробно все расписано. Характер, повадки, внешние характеристики. Иногда с юмором: «Заберите этого толстяка, нам его не прокормить!», а иногда с неподдельной грустью, любовью. Целая маленькая история. Кто пишет тексты?

О некоторых подопечных «Сытого котика» уже писал «БР» Фото: Юлия Неволина

– Исключительно я. Для меня это не просто коты, я знаю, что с ними было, что они пережили, ответственна за них. Когда раскрываешь историю, люди смотрят на животное другими глазами. Это не просто рыжий, белый, черный кот. Это личность. И важно, чтобы хозяева подходили ему по характеру.

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– А подозрительному «типу» кота отдадите?

– Нет. Ну, зачем? Мы не для этого работаем, не на количество, а на качество. У нас, как и у всех волонтеров есть список вопросов. Не потому, что нам «заняться нечем», а потому, что каждый вопрос из огромного опыта.

Съемное ли жилье? (Это очень частый момент, из-за которого избавляются от животных)

Себе или нет? ( В подарок не отдаем, это должен быть осознанный шаг)

И другие. А иногда срабатывает «чуйка». Бывает, всё идеально, но… Я научилась ей доверять.

– А как в «Сытого котика» попали собаки?

– Мы в принципе любим животных, помогаем им. Мне хотелось названием обозначить своего кота, которому я очень благодарна. Это было от души. Он спас тысячи жизней и привлек сотни людей. Наши собаки сидят, в основном, на платных передержках. Есть женщина, пенсионер, со своим домом, которая любит животных, но денег на них не хватает. Мы привозим корм и все необходимое, а она ухаживает до момента пристроя. Платные передержки нас сейчас очень спасают.

Всех животных взять себе невозможно, а вот найти им нового хозяина — реально Фото: Юлия Неволина

Дома у меня одна собака, она была вся переломана. Я ее заново учила ходить. Она выросла среди кошек, и считает, что она кошка.

«В день больше 20 звонков: приезжайте, забирайте. Начинаешь объяснять: нам некуда. Тогда говорят, зачем вы существуете? А в двух словах это не объяснить».

Одинокая дама с кошками

– Но где же эта грань, Юля? Помню видео, где у женщины было много кошек. Она открывает дверь на кухню, кидает корм, а множество котов подпрыгивают и ловят его…

– На самом деле, я очень люблю чистоту. Прекрасно понимаю тех бабушек, (возможно, я когда-нибудь такой тоже стану) и выйду из ума, заведу много кошек и не буду за ними ухаживать… Но, пока я в сознании, пытаюсь что-то сделать. Привлечь других, другое поколение, которое войдет в эту систему. И мы учим людей делать так же, спасать животных, передавать знания другим. Мы, как сеть «МММ», пирамида. Это смешно, но действительно, так и есть.

У нас всегда все накормлены, все прибрано, и мы практически не спим из-за этого. Особенно, когда кого-то подлечить надо. Ночами капельницы ставили. Это тяжело совмещать, но мы сами выбрали такой образ жизни.

Вчера девушка пишет: «Мы нашли двух щенков в коробке, не смогли пройти мимо. Что делать?» Поговорили с ней, она их будет выкармливать и выращивать, а мы пристраиваем, через группу. А раньше она, может быть, испугалась бы. И это главный результат нашей работы.

Бездомные собаки накинулись на бийчанина в одном из городских дворов

10:16, 17.11.2021 1500

Бийский рабочий