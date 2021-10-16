Бийск: Голубой вагон бежит: «собянинские» трамваи будут более комфортными для бийчан

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Москва поделилась частью списанных трамваев с Алтайским краем – пять из них достанется Бийску

Сейчас приемкой и осмотром вагонов занимается барнаульский «Горэлектротранс». Всего вагонов будет 10. Их поделят по-братски: 5 — Барнаулу и 5 – Бийску. Это подтвердили в правительстве Алтайского края.

Журналистам впервые показали, как выглядят трамваи из Москвы, окрашенные в голубой цвет. Говорят, что впоследствии их перекрасят в привычные нам красно-желтые или бело-красные цвета.

Однако, как уверяют корреспонденты «Толка», узнать «москвичей» можно будет и после перекрашивания. Так, например, места в них значительно больше – в московском салоне нет двойных сидений, привычных нам, и в час пик этот вагон может перевезти от 145 до 160 пассажиров, а стандартный алтайский всего 100-120.

Кроме того, трамваи будут более теплыми.

— Если в базовой модели обогреватели через сиденье установлены в колбах, то в данной модели под каждым сиденьем оборудован короб металлический, что дает дополнительное тепло каждому пассажиру, – рассказал главный инженер «Горэлектротранса» Александр Возный.

А еще напротив дверей обдувать холодный воздух будут тепловые пушки.

Эти вагоны плавно тормозят и мягко начинают движение – падать в них никто не будет.

За счет еще одной колесной пары они не нуждаются в буксировке – они сами себя отвезут.

Для пассажиров в вагонах имеются специальные дополнительные стойки – за них можно держаться во время движения.

Вагоновожатый может с помощью специального монитора наблюдать за тем, что происходит во всех трех дверях, где установлены специальные камеры. Особенно это удобно в пиковые часы, когда происходит массовая посадка и высадка пассажиров.

Вагоны выпуска 1985 года, однако они в 2009 прошли модернизацию — обновили корпуса и заменили электрику. Кстати, новое установленное оборудование электроэнергию еще и экономит – от 30 до 50%. Трамваи могут прослужить на алтайской земле еще довольно долгий срок, уверяют специалисты, они в очень хорошем состоянии.

Пока в Алтайский край уже доставили четыре вагона, в ближайшее время приедут пятый и шестой. Еще четыре ожидаются к концу октября – началу ноября.

В правительстве края подтвердили, что часть московских трамваев отдадут в Бийск

14:18, 13.10.2021 1235

Бийский рабочий