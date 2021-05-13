Бийск: Голова болит: в середине мая на Землю обрушится сильнейшая магнитная буря

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Для метеочувствительных людей середина мая окажется испытанием – с 12 до 17 мая ожидается пик солнечной активности.

Начало бури прогнозируется на 12 мая и продлится она 5 суток — по 17 мая 2021 года включительно. Сила ударов будет достигать 6 баллов и пик бури придется на 13 и 14 мая. Остальные дни колебания составят до 4 баллов.

Некоторые люди начинают реагировать не на саму магнитную бурю, а на предшествующую ей вспышку на Солнце. Она обычно случается за 1-2 дня до начала бури. И поскольку геомагнитная обстановка остается возмущенной еще в течение двух суток после ее окончания, то метеозависимым надо быть начеку и в этот период стараться не нервничать и не переутомляться.

Как сказывается магнитная буря на здоровье:

Вязкость крови возрастает, замедляется кровоток. Это может вызвать сердечно-сосудистые проблемы: инфаркты, инсульты, гипертонические кризы. У гипертоников давление повышается, у гипотоников – падает.

Беспокоят головные боли, мигрени, учащенное сердцебиение, бессонница. Ученые считают, что это происходит из-за замедления капиллярного кровотока и развившегося в результате этого кислородного голодания тканей.

Растет тревожность, раздражительность, что связано с повышенной выработкой гормонов стресса — кортизола и адреналина.

Обостряются хронические заболевания, в том числе аллергия, бронхиальная астма.

Что уменьшает влияние магнитных бурь:

Гипертоникам надо пить чистую воду без газа, снизить употребление соли, ведь она задерживает жидкость в организме, что ведет к повышению давления. Гипотоникам можно выпить что-нибудь тонизирующее, например, настойку элеутерококка или лимонника, травяной чай.

В дни магнитных бурь особенно важно хорошо высыпаться, не подвергать себя стрессам. Также не следует волноваться и из-за самого факта магнитной бури. Ведь можно так накрутить себя, что и давление подскочит.

Стоит отказаться от любой повышенной нагрузки, как психоэмоциональной, так и физической.

Нужно иметь под рукой прибор для измерения давления и лекарства, выписанные врачом, чтобы при необходимости снизить давление, купировать приступ хронической болезни и пр.

Лучше отказаться от тяжелой, острой, жирной пищи, налегать на овощи и фрукты. Кофе желательно заменить травяными напитками с мятой, зверобоем, пустырником, шиповником, валерианой. От алкоголя воздержаться или существенно ограничить его прием.

Больше времени стоит проводить на свежем воздухе. Нужно найти возможность попрактиковать медитацию, дыхательную гимнастику и другие занятия, направленные на расслабление.

В Бийске метеоусловия способствуют накоплению загрязняющих веществ

10:36, 12.05.2021 691

Бийский рабочий