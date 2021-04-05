Бийск: Года не беда: в России дорожают подержанные машины

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Теперь некоторые пятилетние машины с пробегом стоят дороже, чем новые в 2017 году.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на исследование экспертов портала «Авто.ру» в России подскочили цены на автомобили с пробегом.

Так, стоимость 5-летних ситикаров Kia Picanto в настоящее время выше на 6% по сравнению с ценами в автосалонах в 2017 году на новые авто. Кроссовер Mazda CX-5 стал дороже на 5% по отношению к цене нового автомобиля пять лет назад. Аналогичная ситуация сложилась с хэтчбеками Renault Sandero, пикапами Toyota Hilux и внедорожниками Land Cruiser Prado — здесь прибавка составила 4 процента.

Автоэксперт Владислав Хайновский, руководитель отдела продаж компании АО ABTODOM, заявил, что подобная ситуация объясняется тем, что подход к реализации машин сейчас кардинально изменился. Если в 2017 году на первом месте была погоня за покупателями и выполнение планов продаж импортеров, а также начисление бонусов, то в прошлом 2020 году «продажи в минус» ушли в прошлое. К этому привели рост курсов валют, рост НДС и ставки утилизационного сбора.

По мнению большинства экспертов, удорожание автомобилей с пробегом будет затяжным.

Бийский рабочий