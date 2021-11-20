Бийск: «Горизонты»: в Бийске презентуют книгу о талантливых людях

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Очерки, которые вошли в книгу «Горизонты», Александр Лукиных писал на протяжении 40 лет

В выставочном центре Бийского архиерейского подворья состоялось мероприятие, посвящённое юбилейным датам двух профессиональных журналистов. Речь идёт о Геннадии Александровиче Нечаеве и Александре Павловиче Лукиных. Там же состоялась и презентация книги очерков о талантливых бийчанах.

Очерки, которые вошли в книгу «Горизонты», Александр Лукиных писал на протяжении 40 лет. Сейчас он систематизировал материал и оказалось, что получилась целая книга.

Она насчитывает 250 страниц, здесь описаны судьбы порядка 20 талантливых людей, с каждым из них автору лично удалось повстречаться и поработать. В частности речь идет о родных Василия Шукшина и, конечно, именитых журналистах нашего города, таких Юрий Верещагин, Владимир Бедарев, Геннадий Нечаев.

В Бийске прошла презентация книг об истории города

16:10, 02.11.2021 1263

Бийский рабочий