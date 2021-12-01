ГОРНЯК22 01.12.2021
Алтайский край

Бийск: Глубоко не вдыхайте: в Бийске объявили режим «чёрного неба»

Горняк22
14 часов Ago

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Синоптики Алтайского ЦГМС вновь объявили для двух городов края – Барнаула и Бийска – режим НМУ (неблагоприятных метеоусловий)

Как сообщают синоптики Алтайского ЦГМС, с в период с 16.00 30 ноября до 16.00 1 декабря на территории Бийска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, в атмосферном воздухе возможно рассеивание вредных примесей. Объявлено НМУ первой степени опасности.

Как правило НМУ складываются в период штиля – безветренной морозной погоды. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. В такие дни предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.

Неблагоприятные метеорологические условия — это сочетание метеорологических характеристик, которое способствует накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы. Если период с НМУ продолжителен, могут возникнуть высокий и даже экстремально высокий уровни загрязнения воздуха. Первая степень НМУ подразумевает превышение концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 1 ПДК.

Глубоко не вдыхайте: в Бийске объявили режим «чёрного неба»1

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10:47, 30.11.2021 866

 

Бийский рабочий

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