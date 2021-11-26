Бийск: Глава алтайского Минздрава готов лично проводить экскурсии для антипрививочников

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Дмитрий Попов заявил, что лично готов показать противникам вакцинации «красную зону»

Главврачи ряда российских больниц адресовали предложение посетить «красные зоны», реанимации и патологоанатомические отделения больниц двенадцати наиболее известным критикам вакцинации и всем антипрививочникам.

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14:44, 24.11.2021 1362

Глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов поддержал эту идею и заявил ТАСС, что готов лично участвовать в таких мероприятиях. При этом Попов отметил, что эти экскурсии не предназначены для слабонервных.

— Я всегда готов даже быть экскурсоводом в наши ковидные госпитали, но это не для слабонервных. Это тяжелые, сложные больные, требующие элементарной помощи. Люди, которые зависят от кислорода, это тяжелая ситуация, она эмоционально тяжело переносится, — пояснил Дмитрий Попов.

Алтайский министр считает, что сегодня показатели заболеваемости и ее последствия должны быть стимулом поставить прививку.

— Мне кажется, цифры статистики, в которые наконец нам всем поверить надо: смертность и летальность высока, мы будем слышать эхо ковидное долгие годы в виде осложнений больных с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Увы, такая болезнь, — подчеркнул Попов.

Он порекомендовал жителям региона перестать жить домыслами и проявить консолидированную социальную ответственность перед собой, близкими и окружающими, принять решение всем вакцинироваться.

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Бийский рабочий