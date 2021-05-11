Бийск: Главу омского минздрава, пропавшего в лесу, нашли живым

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Чиновник самостоятельно вышел из леса.

Глава регионального Минздрава Александр Мураховский найден живым. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Мураховский сам вышел к людям в районе села Баслы. Он находится в нормальном состоянии и проходит обследование в больнице, сообщили в правительстве.

Министр пропал 7 мая в лесу на севере региона. Мураховский уехал в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области и пропал без вести. Чиновника искали сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС и волонтеры — всего около 100 человек.Была привлечена техника повышенной проходимости, вертолет и беспилотные летательные аппараты.

В болотистых лесах Сибири вторые сутки ищут пропавшего главу омского Минздрава

12:34, 10.05.2021 476

49-летний Александр Мураховский возглавил омский Минздрав в конце 2020 года. До назначения на эту должность был главврачом больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) в Омске. Будучи главврачом, он также занимал пост депутата горсовета Омска, входил во фракцию «Единая Россия».

Бийский рабочий