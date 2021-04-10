Бийск: Глава Бийска рассказал о планах по обустройству городской территории

0

8 апреля, на заседании Общественной палаты, глава Бийска Александр Студеникин дополнил свой итоговый отчет за год.

В ходе этого глава ответил на вопросы, касающиеся ремонта городских территорий.

– К сожалению, если говорить о «Комфортной городской среде», программа не была реализована: из 80 дворовых территорий было отремонтировано только 63. Также, не было завершено обустройство парковой территории за «Ривьерой». Но в этом году мы однозначно вернемся к этой теме, — пообещал Александр Петрович.

Так, уже в ближайшее время планируется приступить к созданию на Зеленом клине хорошей набережной. Управлением ЖКХ также готовится смета по завозу черного грунта и высадке саженцев зеленых насаждений в парке за «Ривьерой».

– Первое, с чего мы начнем в этом году — это набережная. Потому что у нас есть вопросы по судебному урегулированию взаимоотношений с подрядчиком, который занимался парком, — поясняет глава. — Пока эти моменты по основной площадке не будут решены, и вне зависимости от того, насколько затянется суд, часть работ по завозу черного грунта и высадки саженцев будет выполнена. Все это реально завершить за месяц, гораздо больше времени займет установка детских игровых площадок.

Александр Студеникин также коротко осветил и тему автомобильных дорог, которые «ушли вместе со снегом», отметив, что уже ведется работа по устранению дефектов прошлого и позапрошлого года:

– Когда подрядными организациями будут набраны все претензии, будут установлены сроки по ремонту дорог.

Бийский рабочий