Бийск: Глава Алтайского минсельхоза рассказал о рекордной прибыли аграриев в 2020 году

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Общая финансовая ситуация позволил аграриям больше инвестировать в развитие.

Глава регионального минсельхоза, Александр Четобаев на заседании правительства сообщил, что в 2020 году чистая прибыль алтайских аграриев совокупно составила 22 млрд рублей. Этот показатель оказался на 60% больше, чем в 2019-м.

— 90% сельхозпредприятий Алтайского края, несмотря на засуху, в 2020 году сработали с прибылью и тем самым повторили рекорд 2016 года, — цитирует министра «Толк».

Рентабельность сельхозпроизводства по итогам 2020 года составила 33%,установив рекорд. Самую высокую прибыль получили растениеводы благодаря высоким ценам за зерно, чуть снизилась доходность у животноводов из-за падения цены реализации и роста затрат на корма.

Общая финансовая ситуация позволил аграриям больше инвестировать в развитие. Они вложили в модернизацию 26 млрд рублей, или на 17,4% больше, чем в 2019-м.

Бийский рабочий