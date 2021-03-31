Бийск: Глава Бийска Александр Студеникин подал в отставку

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Мэр Бийска написал заявление об увольнении.

Глава Бийска Александр Студеникин подал в отставку после мартовского заседания Думы города. На нем депутаты дали неудовлетворительную оценку работы мэрии в 2020 году.

Коммунисты настаивали на персональной ответственности главы за провал программы благоустройства. Депутаты других фракций также были строги в оценке.

В настоящее время подробности выясняются.

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14:22, 15.12.2020 3062

— Уважаемые бийчане, сегодня Дума города Бийска признала мою работу и, соответственно, работу сотрудников Администрации города за 2020-й год неудовлетворительной. Исходя из этого, мною принято обдуманное и взвешенное решение о подаче заявления об отставке с поста Главы города. Считаю, что несу личную ответственность за подобную оценку нашей работы. Прошу депутатов освободить меня от должности до 31 мая 2021 года. Бийчане, спасибо вам за поддержку, которую вы оказывали! Мы были хорошей командой! — написал Александр Петрович.

Напомним, Александр Студеникин принял руководство городом летом 2017 года после череды увольнений в городской администрации. Уже на декабрьском заседании Думы города его кандидатуру депутаты Думы Бийска единогласно поддержали, утвердив главой Бийска.

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Бийский рабочий