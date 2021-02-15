Бийск: Главный кардиолог Минздрава рассказал, какое давление считается идеальным • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

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Жить, не опасаясь инфаркта или инсульта, можно при артериальном давлении меньше 140 на 90.

Так считает главный кардиолог Минздрава России, гендиректор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов. При этом стресс и паника могут ухудшить течение сердечно-сосудистых заболеваний, считают врач. Такого термина, как «рабочее артериальное давление», которым оперируют в быту, не существует в медицине, считает Сергей Бойцов.

Он добавил, что лучше «стремиться к давлению 130 на 80 и даже ниже».

— Но можно, принимая назначенные специалистом именно вам препараты, держать болезнь под контролем, сохранять высокое качество жизни. Это не один и не два курса терапии. Это, огорчу, нередко на всю оставшуюся жизнь, — сказал кардиолог.

По словам врача, гипертонией страдают 48% мужчин от 25 до 65 лет, женщины заболеванию подвержены меньше. После возрастного рубежа в 65 лет проблемы с давлением наблюдаются у 70–90% людей, они приводят к инфарктам и инсультам.

Гипертония — хроническое заболевание, полностью избавиться от него невозможно. Препараты, которые помогут контролировать давление, в каждом случае необходимо подбирать индивидуально. Врач также посоветовал заниматься спортом, отказаться от курения и алкоголя и не употреблять много соли.

В качестве профилактики гипертонии Бойцов рекомендовал добиваться плоского живота, поскольку жир в области талии наиболее опасен для сердечно-сосудистой системы.

— Для мужчин критически опасная ширина талии — 102 см и больше. Для женщин — 88 см и больше.

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19:17, 21.10.2020 1588

Бийский рабочий