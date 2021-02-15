Бийск: Глава хозяйства на Алтае, где под завалами снега погибли люди, пойдет под суд • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Глава хозяйства на Алтае, где под завалами снега погибли люди, пойдет под суд

Фев 15, 2021
ГОРНЯК22 15.02.2021

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Работники предприятия погибли 8 февраля при сходе снежной массы с крыши зернохранилища.

Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) им. Фрунзе помещен под домашний арест, ему предъявлено обвинение по делу о гибели четырех работников во время чистки снега на элеваторе в Алтайском крае в минувший понедельник, сообщили в пресс-центре следственного управления СК по Алтайскому краю.

— По ходатайству следователя в отношении председателя СПК им. Фрунзе, по вине которого погибли работники предприятия, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По данным следствия, вследствие ненадлежащего обеспечения им правил охраны труда и соблюдения техники безопасности утром 8 февраля при сходе снежной массы с крыши зернохранилища погибло четыре работника предприятия, — сказали в пресс-центре.

В селе Смазнево произошел сход снега с крыши зернохранилища. Под завалами оказались восемь человек. Четверо погибли, один был госпитализирован с переломами.

Глава хозяйства на Алтае, где под завалами снега погибли люди, пойдет под суд1

Спасатели раскрыли обстоятельства гибели людей под завалами снега на Алтае

13:40, 08.02.2021 1482

 

Бийский рабочий

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